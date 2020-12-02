Інтерпол попередив про можливі злочини, пов'язані з вакциною від COVID-19

Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)

Інтерпол попередив країни про можливі злочини, націлені на вакцину від коронавірусу. Організація очікує викрадення або продаж підроблених доз вакцини від коронавірусу.

Про це йдеться в офіційній заяві, розміщеній на сайті Інтерполу.

В організації прогнозують, що після реєстрації вакцини від коронавірусу та початку вакцинації злочинні організації спробують втрутитися в цей процес або зірвати поставки вакцини.

"Зараз, коли все більше вакцин від коронавірусу наближаються до стадії затвердження та глобального розповсюдження, головне завдання - гарантувати безпеку ланцюжка постачання вакцин", - заявили в Інтерполі.

Крім того, організація попереджає про спроби кримінальних мереж за допомогою підроблених вебсайтів атакувати представників громадськості та пропонувати непідтверджені ліки проти коронавірусу, які можуть становити значний ризик для здоров'я і життя.

Також в Інтерполі припускають, що після відновлення міжнародних поїздок може з'явитися проблема широкого обігу несанкціонованих і фальсифікованих тестів на COVID-19.

Нагадаємо, сьогодні Британія стала першою країною у світі, яка зареєструвала вакцину від коронавірусу компаній Pfizer та BioNTech.

Крім того, вакцина компаній Pfizer та BioNTech може потрапити до екстреного переліку ВООЗ. Зараз організація веде переговори з урядом Британії.