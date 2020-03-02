Интерпол пересматривает запрос РФ о задержании экс-командира "Айдара", - Аваков

Генеральным секретариатом Интерпола принято решение о пересмотре запроса Российской Федерации об объявлении в розыск и задержании бывшего командира "Айдара" и экс-народного депутата Сергея Мельничука. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Как отметил министр, решение о пересмотре запроса РФ Интерполом было принято после обращения Национального центрального бюро Интерпола в Украине.

"Генеральным секретариатом Международной организации уголовной полиции Интерпол после обращения НЦБ Интерпола в Украине было принято решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и задержание С.Мельничук для проверки его правовой обоснованности и соответствия ст.3 Устава организации. Дипломатическим каналам идет активная работа для того, чтобы гражданин Украины С.Мельничук смог вернуться домой", - сообщил Аваков.

Кроме этого Аваков заявил, что Россия злоупотребляет инструментами Интерпола для незаконного преследования в других странах украинцев.

"Очередную такую ​​провокацию совершено правоохранительными органами РФ в отношении гражданина Украины С.Мельничук, бывшего народного депутата Украины, который был задержан во время пересечения греческо-болгарской границы по сфабрикованным обвинениям в якобы причастности к убийству в апреле 2014 года у Ростовской области РФ", - сообщил глава МВД Украины.

Также Аваков отметил, что обратился к генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку о необходимости выработки действенного механизма блокировки злоупотребления РФ.

Напомним, вечером 1 марта Мельничук сообщил о своем задержании на болгаро-греческой границе по запросу Российской Федерации. Позже информацию о задержании экс-нардепа подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины.