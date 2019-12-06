Интерпол отменил розыск экс-главы НБУ Соркина

Интерпол отменил розыск бывшего главы Национального банка Украины Игоря Соркина. Об этом РБК-Украина сказал его адвокат Леонид Покрова.

По его словам, решение об отмене международного розыска было вынесено Интерполом еще летом.

"В июле Генеральный секретариат Интерпола вынес решение об отменен международного розыска нашего клиента, но текст этого постановления мы получили буквально недавно", - сообщил адвокат.

В связи с отменой международного розыска защита инициировала отмену постановления украинской прокуратуры о приостановке расследования дела Соркина.

Согласно данным Единого реестра судебных решений, суд в середине ноября текущего года поддержал указанное ходатайство защиты и признал незаконным все постановления прокуроров об остановке следствия.

Адвокат также отметил, что Соркин с 2014 года находился на лечении в Израиле и не скрывается от следствия. Адвокат добавил, что Соркин уже выехал из Израиля, но где он находится сейчас адвокат не уточнил.

В сентябре 2015 года Генеральная прокуратура заочно сообщила ему о подозрении в завладении путем злоупотребления средствами Национального банка Украины.

В 2016 году Печерский районный суд Киева заочно арестовал Соркина. Его подозревали к причастности в хищениях средствами Национального банка в виде стабкредитов на общую сумму около 787,3 млн гривен.