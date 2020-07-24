Интерпол отказался объявлять в международный розыск олигарха Плахотнюка

Причину отказа Интерпола не называют
Интерпол отказался включить беглого олигарха, бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка в список лиц, объявленных в международный розыск. Такое решение приняла комиссия контроля за файлами генсекретариата организации.
Об этом сообщает NewsMaker.
Интерпол не объяснил причину своего отказа, поэтому Генеральная прокуратура Молдовы обратится в управление международного полицейского сотрудничества Генинспекторату полиции с требованием объяснить его причины.
Отметим, что Генпрокуратура Молдовы обвиняет Владимира Плахотнюка в краже 1 млрд долларов из банков страны.
Плахотнюк покинул Молдову 14 июня прошлого года на фоне смены правительства и отправился в Соединенные Штаты.
В марте сообщалось, что США готовят депортацию олигарха Плахотнюка.