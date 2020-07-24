Интерпол отказался объявлять в международный розыск олигарха Плахотнюка

Фото: Владимир Плахотнюк (plahotniuc.md)

Причину отказа Интерпола не называют

Интерпол отказался включить беглого олигарха, бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка в список лиц, объявленных в международный розыск. Такое решение приняла комиссия контроля за файлами генсекретариата организации.

Об этом сообщает NewsMaker.

Интерпол не объяснил причину своего отказа, поэтому Генеральная прокуратура Молдовы обратится в управление международного полицейского сотрудничества Генинспекторату полиции с требованием объяснить его причины.

Отметим, что Генпрокуратура Молдовы обвиняет Владимира Плахотнюка в краже 1 млрд долларов из банков страны.

Плахотнюк покинул Молдову 14 июня прошлого года на фоне смены правительства и отправился в Соединенные Штаты.

В марте сообщалось, что США готовят депортацию олигарха Плахотнюка.