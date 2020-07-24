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Інтерпол відмовився оголошувати в міжнародний розшук олігарха Плахотнюка

П'ятниця 24 липня 2020 15:25
Інтерпол відмовився оголошувати в міжнародний розшук олігарха Плахотнюка
Фото: Володимир Плахотнюк (plahotniuc.md)
Автор: Лера Полищук

Причину відмови Інтерполу не називають

Інтерпол відмовився включити олігарха, колишнього лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка в список осіб, оголошених у міжнародний розшук. Таке рішення прийняла комісія з контролю за файлами генсекретаріату організації.

Про це повідомляє NewsMaker.

Інтерпол не пояснив причину своєї відмови, тому Генеральна прокуратура Молдови звернеться в управління міжнародного поліцейського співробітництва Генінспекторату поліції з вимогою пояснити його причини.

Зазначимо, що Генпрокуратура Молдови звинувачує Володимира Плахотнюка в крадіжці 1 млрд доларів з банків країни.

Плахотнюк залишив Молдову 14 червня минулого року на тлі зміни уряду і відправився в Сполучені Штати.

У березні повідомлялося, що США готують депортацію олігарха Плахотнюка.

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