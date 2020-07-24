Інтерпол відмовився оголошувати в міжнародний розшук олігарха Плахотнюка

Причину відмови Інтерполу не називають
Інтерпол відмовився включити олігарха, колишнього лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка в список осіб, оголошених у міжнародний розшук. Таке рішення прийняла комісія з контролю за файлами генсекретаріату організації.
Про це повідомляє NewsMaker.
Інтерпол не пояснив причину своєї відмови, тому Генеральна прокуратура Молдови звернеться в управління міжнародного поліцейського співробітництва Генінспекторату поліції з вимогою пояснити його причини.
Зазначимо, що Генпрокуратура Молдови звинувачує Володимира Плахотнюка в крадіжці 1 млрд доларів з банків країни.
Плахотнюк залишив Молдову 14 червня минулого року на тлі зміни уряду і відправився в Сполучені Штати.
У березні повідомлялося, що США готують депортацію олігарха Плахотнюка.