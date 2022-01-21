Украинского режисера, задержанного в Италии по требованию России, отпустили под домашний арест

Украинского режиссера Евгения Лавренчука, задержанного в Италии по требованию РФ, отпустили под домашний арест. Его задержали в Неаполе 17 декабря 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение матери режиссера Ирины Лавренчук в Facebook .

"Евгения отпустили под домашний арест! Вчера поздно ночью мы смогли с ним коротко пообщаться - он в бодром настроении, состояние здоровья нормальное, просит передать вам всем огромную благодарность за поддержку", - написала она.

При этом она добавила, что сейчас делается все возможное для полного освобождения Лавренчука и возвращения его в Украину.

Напомним, Евгений Лавренчук - украинский театральный режиссер, экс-главный режиссер Одесского театра оперы и балета, ректор "Первой украинской школы театра и кино".

Власти России считают, что восемь лет назад Лавренчук якобы совершил уголовное возбуждение, находясь на территории РФ. Детали дела не разглашаются, однако известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории России.