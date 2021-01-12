Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о взрыве в Бейруте

По делу о взрыве в Бейруте в международный розыск объявили двух граждан Российской Федерации. Интерпол объявил их в розыск по запросу прокуратуры Ливана.

Об этом пишет Associated Press.

Сообщается, что Интерпол выдал "красные уведомления" на португальца и двух граждан России - владельца и капитана судна Rhosus, на котором в 2013 году в порт Бейрута привезли 2 275 тонн селитры. В 2014 году ее выгрузили на склад, а в августе 2020 года она стала причиной масштабного взрыва.

Имена разыскиваемых не раскрывают, но, по данным ливанских СМИ, в розыск объявлены бывший капитан судна Борис Прокошев и владелец корабля бизнесмен Игорь Гречушкин, который живет на Кипре. "Красное уведомление" действует и на португальца Жоржи Мануэла Нету Морейру который в 2014 году осматривал груз нитрата аммония.

Напомним, ранее сообщалось, что по делу о взрыве в Бейруте в халатности обвиняются и.о. премьер-министра Хасан Диаб и трое бывших министров.

В августе 2020 года в результате пожара в порту Бейрута сдетонировали склады с аммиачной селитрой. В результате взрыва погибли около 200 человек. Этот взрыв считают одним из крупнейших неядерных в истории.