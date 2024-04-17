UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В "Інтерпайпі" вважають, що держава має заохотити великі контейнерні лінії повернутись до портів Одеської області

Фото: в "Інтерпайпі" вважають, що держава має заохотити великі контейнерні лінії повернутись до портів Одещини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Українська держава має віднайти інструменти, аби повернути до морських портів Одещини великі контейнерні лінії: Maersk, MSC, CMA та інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю директора з логістики та забезпечення закупівель компанії Олексія Яновського для GMK Center.

"Ключовим питанням сьогодні для "Інтерпайпу" лишається відновлення прямих судозаходів великих контейнерних ліній у порти Великої Одеси. Це дозволить істотно знизити вартість та терміни доставки продукції на Близький Схід, особливо на фоні обмежень через морські атаки хуситів у Червоному морі", - сказав він.

За його словами, "Інтерпай"  готовий до відновлення морських контейнерних перевезень з України, як тільки держава знайде інструменти, аби привести до портів Одещини великі контейнерні лінії.

"Ми чекаємо на повноцінні контейнеровози - це принципово поліпшить ситуацію з українським експортом та виробництвом", - відмітив топ-менеджер.

Крім того, Яновський акцентував увагу на тому, що в довгостроковій перспективі українській державі потрібно глибше інтегрувати власну залізничну інфраструктуру у європейську, зокрема, польську. 

"Будувати перевантажувальні термінали, розширювати можливості транскордонних залізничних перевезень. Тобто держава повинна робити системні інвестиції, оскільки реалізація таких проєктів займає мінімум 2-3 роки", - підкреслив він.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одесапорт