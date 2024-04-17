В "Інтерпайпі" вважають, що держава має заохотити великі контейнерні лінії повернутись до портів Одеської області

"Ключовим питанням сьогодні для "Інтерпайпу" лишається відновлення прямих судозаходів великих контейнерних ліній у порти Великої Одеси. Це дозволить істотно знизити вартість та терміни доставки продукції на Близький Схід, особливо на фоні обмежень через морські атаки хуситів у Червоному морі", - сказав він.

За його словами, "Інтерпай" готовий до відновлення морських контейнерних перевезень з України, як тільки держава знайде інструменти, аби привести до портів Одещини великі контейнерні лінії.

"Ми чекаємо на повноцінні контейнеровози - це принципово поліпшить ситуацію з українським експортом та виробництвом", - відмітив топ-менеджер.

Крім того, Яновський акцентував увагу на тому, що в довгостроковій перспективі українській державі потрібно глибше інтегрувати власну залізничну інфраструктуру у європейську, зокрема, польську.

"Будувати перевантажувальні термінали, розширювати можливості транскордонних залізничних перевезень. Тобто держава повинна робити системні інвестиції, оскільки реалізація таких проєктів займає мінімум 2-3 роки", - підкреслив він.