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В "Интерпайпе" считают, что государство должно поощрить большие контейнерные линии вернуться в порты Одесской области

Фото: в "Интерпайпе" считают, что государство должно поощрить большие контейнерные линии вернуться в порты Одесщины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украинское государство должно найти инструменты, чтобы вернуть в морские порты Одесщины большие контейнерные линии: Maersk, MSC, CMA и другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью директора по логистике и обеспечению закупок компании Алексея Яновского для GMK Center.

"Ключевым вопросом сегодня для "Интерпайпа" остается восстановление прямых судозаходов крупных контейнерных линий в порты Большой Одессы. Это позволит существенно снизить стоимость и сроки доставки продукции на Ближний Восток, особенно на фоне ограничений из-за морских атак хуситов в Красном море", - сказал он.

По его словам, "Интерпай" готов к восстановлению морских контейнерных перевозок из Украины, как только государство найдет инструменты, чтобы привести в порты Одесщины большие контейнерные линии.

"Мы ждем полноценных контейнеровозов - это принципиально улучшит ситуацию с украинским экспортом и производством", - отметил топ-менеджер.

Кроме того, Яновский акцентировал внимание на том, что в долгосрочной перспективе украинскому государству нужно глубже интегрировать собственную железнодорожную инфраструктуру в европейскую, в частности польскую.

"Строить перегрузочные терминалы, расширять возможности трансграничных железнодорожных перевозок. То есть государство должно производить системные инвестиции, поскольку реализация таких проектов занимает минимум 2-3 года", - подчеркнул он.

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