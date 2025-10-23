"Інтерпайп" запустив виробництво нестандартних осей для надважких потягів у Європі

"Інтерпайп" опанувала виробництво нестандартних осей для британських візків TF25, які використовуються у потягах для перевезення великовагових вантажів.

Особливість нової осі TF25 у її збільшеному діаметрі (225 мм) - майже на чверть товще за стандартну вісь для вантажних вагонів. Завдяки цьому конструкція витримує більші навантаження - до 25,4 тонни та швидкість до 120 км/год. Перші замовлення вже відправлено європейським клієнтам.

"Оригінальний британський візок TF25 має покращені характеристики шумозниження та зменшує навантаження на залізничні колії завдяки збільшеному навантаженню на вісь. Ми вже поставили перші дві партії по 80 одиниць до Франції та Німеччини, де також широко використовуються візки TF25", - розповів менеджер з продажу залізничної продукції "Інтерпайп" на ринок Європи Фредерік Сімонно.

Варто зазначити, що компанія запустила виробництво залізничних осей ще у 2017 році, і постійно розвиває продуктовий портфель. Окрім потовщеної осі, "Інтерпайп" виробляє також конструкції різної довжини для стандартної, європейської та іберійської колії.