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Інтерпайп у 2023 році сплатив рекордні обсяги податків та зборів

Середа 24 січня 2024 17:03
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Інтерпайп у 2023 році сплатив рекордні обсяги податків та зборів Фото: Інтерпайп у 2023 році сплатив рекордні обсяги податків та зборів (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Протягом 2023 року українська промислова компанія Інтерпайп перерахувала до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів 4 млрд 382 млн грн. У порівнянні з 2022 роком обсяг податкових відрахувань збільшився на 56%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Відрахування до державного бюджету становили 3 млрд 347 млн грн, до місцевих бюджетів - 477 млн грн. Ще 558 млн грн. Компанія перерахувала як ЄСВ.

"Минулоріч підприємства Інтерпайп сплатили до бюджетів всіх рівнів рекордні обсяги податків, попри війну, постійні обстріли Нікополя, логістичні перепони та зменшення замовлень з боку українських споживачів. Тим не менш, Компанія продовжує працювати та виробляти продукцію із великою доданою вартістю, забезпечуючи країну валютною виручкою та тисячі людей робочими місцями у прифронтовому регіоні", - повідомив директор з економіки та фінансів компанії Сергій Кузьменко.

Нагадаємо, у 2022 року Інтерпайп реалізував 384 тис. т трубної продукції та 87 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

В компанії працюють 10 тис. співробітників. У 2023 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 4,4 млрд грн.

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