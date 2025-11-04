Новое резьбовое соединение "Интерпайпа" уже успешно используется на газовых месторождениях Украины

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Согласно сообщению, соединение UPJ-QR специально предназначено для труб больших диаметров, а его конструкция значительно облегчает и ускоряет сборку трубных колонн при спуске в нефтегазовую скважину.

UPJ-QR рассчитано на использование в качестве поверхностных и промежуточных обсадных колонн в нефтегазовых скважинах и является улучшенной альтернативой "традиционной" резьбе АРI Buttress.

"Трубные колонны с соединением UPJ-QR уже используются на газоконденсатном месторождении в Украине. Повышенная скорость спуска таких колонн была подтверждена на месте - полная сборка соединения на трубе диаметра 339,7 мм потребовала 4-5 оборотов и заняла всего 20 секунд. 10-15 оборотов и несколько минут", - говорится в сообщении.

Юрий Курацапов, начальник отдела технического сопровождения продаж и полевого сервиса "Интерпайп", отметил, что движущей силой для новых разработок компании часто является желание решить проблему, с которой сталкиваются клиенты.

"На этот раз мы сосредоточились на сложностях со сборкой нефтегазовых колонн на больших диаметрах, а именно - перекоса при посадке трубы. Новое соединение UPJ-QR имеет более широкий шаг витков и больший конусный наклон профиля резьбы. Такая конструкция обеспечивает легкую посадку, высокую устойчивость к перекосам при свинчивании и повышенную прочность соединения", - пояснил он.

В "Интерпайпе" также сообщили, что компания уже более 10 лет разрабатывает премиальные резьбовые решения для энергетического рынка.

Линейка премиальных и полупремиальных трубных соединений UPJ уже завоевала постоянных клиентов как в Украине, так и за границей, в частности, на Ближнем Востоке, Средней Азии, Северной и Южной Америке.