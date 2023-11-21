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Інтернет без світла протягом 3 днів: українські провайдери переходять на нову технологію

Фото: інтернет в Україні може працювати без світла протягом 3 днів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українські інтернет-провайдери продовжують переходити на енергоощадні мережі та готуватися до можливих відключень світла взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

"До мережі за технологією xPON, яка забезпечує інтернет без світла до 72 годин, під'єдналися 158 тисяч нових абонентів", - написав він.

Федоров порадив кожному українцю вже зараз подбати про енергостійкий інтернет, оскільки це основа ефективності взимку.

Для цього потрібно:

  • - уточнити у власного провайдера, чи готовий він забезпечити інтернет без світла й на скільки годин;
  • - якщо відповідь не влаштує, знайти найближчого та подати заявку на підключення;
  • - забезпечити Wi-Fi-роутер безперебійним живленням.

Складна зима

Нагадаємо, за оновленим прогнозом НБУ, дефіцит потужностей з виробництва електроенергії в Україні у наприкінці 2023 року та на початку 2024 року можливий на рівні 5%. Водночас із урахуванням налагодження імпортних постачань електроенергії його ефект на економічну діяльність буде незначним.

Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів напередодні опалювального сезону.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що під час цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованими обстрілами. Але енергосистема не розвалиться і буде працювати.

 

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Інтернетвідключеня світла