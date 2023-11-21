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Интернет без света в течение 3 дней: украинские провайдеры переходят на новую технологию

Фото: интернет в Украине может работать без света в течение 3 дней (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские интернет-провайдеры продолжают переходить на энергосберегающие сети и готовиться к возможным отключениям света зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"К сети по технологии xPON, которая обеспечивает интернет без света до 72 часов, подключилось 158 тысяч новых абонентов", - написал он.

Федоров посоветовал каждому украинцу уже сейчас позаботиться об энергостойком интернете, поскольку это основа эффективности зимой.

Для этого нужно:

  • - уточнить у собственного провайдера, готов ли он обеспечить интернет без света и сколько часов;
  • - если ответ не устроит, найти ближайшего и подать заявку на подключение;
  • - обеспечить Wi-Fi-роутер бесперебойным питанием.

Сложная зима

Напомним, по обновленному прогнозу НБУ, дефицит мощностей по производству электроэнергии в Украине в конце 2023 года и начале 2024 года возможен на уровне 5%. В то же время с учетом отладки импортных поставок электроэнергии его эффект на экономическую деятельность будет незначительным.

Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов в преддверии отопительного сезона.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что во время этой зимы могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.

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