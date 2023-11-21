Интернет без света в течение 3 дней: украинские провайдеры переходят на новую технологию

Украинские интернет-провайдеры продолжают переходить на энергосберегающие сети и готовиться к возможным отключениям света зимой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.
"К сети по технологии xPON, которая обеспечивает интернет без света до 72 часов, подключилось 158 тысяч новых абонентов", - написал он.
Федоров посоветовал каждому украинцу уже сейчас позаботиться об энергостойком интернете, поскольку это основа эффективности зимой.
Для этого нужно:
Напомним, по обновленному прогнозу НБУ, дефицит мощностей по производству электроэнергии в Украине в конце 2023 года и начале 2024 года возможен на уровне 5%. В то же время с учетом отладки импортных поставок электроэнергии его эффект на экономическую деятельность будет незначительным.
Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов в преддверии отопительного сезона.
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что во время этой зимы могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.