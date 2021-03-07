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SpaceX планирует запустить очередную партию спутников Starlink на следующей неделе

Новина українською → США, Воскресенье 07 марта 2021 21:07
SpaceX планирует запустить очередную партию спутников Starlink на следующей неделе Фото: запуск ракеты от SpaceX (flickr.com)
Автор: Роман Тверденко

Американская частная космическая компания SpaceX готовит очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками Starlink. Запуск запланирован на вторник, 9 марта.

Об этом сообщает America Space.

Запуск ракеты со 60 интернет-спутниками запланирован на 21:55 времени восточного побережья США (4:55 10 марта по киевскому времени). Пуск состоится с 40-го стартовго комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Это будет уже 21-й запуск мини-спутников на земную орбиту в рамках проекта Starlink.

РБК-Украина писало, что в начале февраля SpaceX провела успешный запуск очередной партии из 60 мини-спутников для интернет-связи Starlink. Теперь на орбите находится более 1 тысячи космических аппаратов системы Starlink.

Также сообщалось, что компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска согласилась запустить на орбиту украинский спутник Сич 2-1. Договоренности о запуске были достигнуты на прошлой неделе во время переговоров с компанией.

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