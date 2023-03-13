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Інтернет-провайдерів Литви зобов'язали заблокувати IP-адреси, які мають доступ до телеканалів РФ

Фото: інтернет-провайдерів Литви зобов'язали заблокувати IP-адреси, які мають доступ до телеканалів РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Комісія з радіо і телебачення Литви підтримала рішення зобов'язати інтернет-провайдерів заблокувати IP-адреси, щоб запобігти перегляду російських телеканалів, які підпали під санкції ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на уряд Литви.

У заяві уряду вказано, що комісія постановила, що доступ до пакетів заборонених російських телеканалів здійснюється за IP-адресами серверів, які використовуються для доступу до телеканалів НТВ, "Перший канал", "Росія 1" (ВГТРК), "Росія 24" (ВГТРК) і "РТР Планета" (ВГТРК).

Рішення про заборону було прийнято ще 8 березня. При цьому провайдери мають усунути доступ до IP-адрес протягом п'яти робочих днів із дня набуття чинності цим рішенням, використовуваних для доступу до цих телеканалів.

Нагадаємо, що Литва розглядає питання про повну відмову від перевезення російських та білоруських вантажів через свою територію. Але такий крок треба узгодити з ЄС.

В середу, 8 березня, в Литві вирішили оформити діючі обмеження для громадян Росії та Білорусі окремим законом. Наразі вони закріплені в указі про надзвичайний стан.

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