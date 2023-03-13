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Интернет-провайдеров Литвы обязали заблокировать IP-адреса, имеющие доступ к телеканалам РФ

Фото: интернет-провайдеров Литвы обязали заблокировать IP-адреса, имеющие доступ к телеканалам РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Комиссия по радио и телевидению Литвы поддержала решение обязать интернет-провайдеров заблокировать IP-адреса, чтобы предотвратить просмотр российских телеканалов, подвергшихся санкциям ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Литвы.

В заявлении правительства указано, что комиссия постановила, что доступ к пакетам запрещенных российских телеканалов осуществляется по IP-адресам серверов, которые используются для доступа к телеканалам НТВ, "Первый канал", "Россия 1" (ВГТРК), "Россия 24" (ВГТРК ) и "РТР Планета" (ВГТРК).

Решение о запрете было принято еще 8 марта. При этом провайдеры должны устранить доступ к IP-адресам в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу данного решения, используемого для доступа к этим телеканалам.

Напомним, что Литва рассматривает вопрос о полном отказе от перевозки российских и белорусских грузов через свою территорию. Но такой шаг следует согласовать с ЕС.

В среду, 8 марта, в Литве решили оформить действующие ограничения для граждан России и Белоруссии отдельным законом. В настоящее время они закреплены в указе о чрезвычайном положении.

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