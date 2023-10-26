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Інтернет буде навіть за блекауту: для Києва розроблять мапу провайдерів

Четвер 26 жовтня 2023 12:42
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Інтернет буде навіть за блекауту: для Києва розроблять мапу провайдерів Ілюстративне фото: для Києва розроблять мапу провайдерів з інтернетом під час знеструмлень (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Для мешканців Києва незабаром розроблять мапу провайдерів, які можуть забезпечити інтернет навіть під час знеструмлень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, що Мінцифра та громадська організація "ЛУН Місто" підписали меморандум про співпрацю. Вони працюють над мапою провайдерів, які можуть забезпечити користувачів інтернетом до 72 годин під час знеструмлень.

Як це працюватиме?

Українці зможуть перевірити, чи надає їхній провайдер такий інтернет. Вони також зможуть вибрати найближчого провайдера та подати заявку на підключення. Це дасть змогу залишатися онлайн навіть під час тривалих знеструмлень.

Також це допоможе не перевантажувати мобільні мережі. Адже чим більше людей буде підʼєднано до Wi-Fi, тим довше залишатиметься стабільний мобільний зв’язок.

Найближчим часом мапа буде доступна мешканцям Києва.

Відключення світла через російські обстріли

Нагадаємо, що минулої осені та зими російські війська вдавалися до масштабних обстрілів по енергосистемі України. Це змусило "Укренерго" запроваджувати екстрені та планові відключення електроенергії у країні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що у разі ударів росіян по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.

До того ж, РБК-Україна розповідало, як залишатись онлайн навіть під час блекауту.

Більше про те, як мобільні оператори готуються до можливих блекаутів і чи буде зв'язок - читайте у матеріалі.

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