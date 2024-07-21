Через глобальний IT-збій вийшли з ладу 8,5 млн комп’ютерів по всьому світу

Через технічний IT-збій по всьому світу вийшли з ладу 8,5 млн комп’ютерів з Windows. Це менше 1% усіх машин Windows у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Збій стався через охоронну компанію CrowdStrike, яка надіслала пошкоджене оновлення програмного забезпечення.

"Наразі ми оцінюємо, що оновлення CrowdStrike вплинуло на 8,5 мільйонів пристроїв Windows", - заявляють у Microsoft.

Компанія зазначає, що може дуже точно визначити, скільки пристроїв вимкнулися через збій, оскільки вона має телеметрію продуктивності багатьох за їхніми підключеннями до інтернету.

BBC називає недавній збій одним із найгірших кіберінцидентів в історії. Найближчим до цього є кібератака WannaCry у 2017 році. Тоді були вражені близько 300 тисяч комп'ютерів у 150 країнах. Через місяць після цього сталася атака під назвою NotPetya.

Також у 2021 році стався серйозний збій у компанії Meta (вона керує Instagram, Facebook і WhatsApp). Збій тривав шість годин.

Голова CrowdStrike Джордж Курц закликав користувачів бути обережними, оскільки на тлі збою активізувалися хакери.