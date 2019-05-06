Интересы Коломойского и Сытника по "Роттердам+" совпали, - эксперт

Фото: Юрий Корольчук (УНИАН)

Эксперт прогнозирует активизацию дела "Роттердам+"

В ближайшее время состоится активизация дела "Роттердам+", что объясняется совпадением интересов директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и владельца группы "Приват" Игоря Коломойского. Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в Facebook.

"Уже очевидно, что энергетическая стратегия новой власти будет вращаться вокруг отмены формулы "Роттердам плюс" и рынка электроэнергии. Позиция как Коломойского, так и пока ближайшего коммунально-энергетического советника Андрея Геруса заключается в том, что формулу нужно ликвидировать, а рынок - разогнать или отложить. Для чего это делается? Скорее всего, мы увидим попытку вернуть время назад в прошлое и возобновить ручное регулирование тарифов. А возможно, даже будет реализована идея поддержки национального производителя и льготных тарифов", - отметил эксперт.

Он напомнил, что Андрей Герус, отвечающий в команде президента Зеленского за энергетическую сферу, настаивает на отмене рынке электроэнергии, а народный депутат Виктория Войцицкая подняла тему перехода на формулу "0,9 Роттердам".

В то же время, по мнению Корольчука, отменить формулу решением парламента или суда проблематично, поскольку несколько судебных решений подтверждают ее обоснованность. Но можно попробовать отменить "Роттердам+" руками НАБУ, добавил он.

"Бизнес-логика Коломойского заключается в том, чтобы разбить формулу "Роттердам плюс" уголовным делом, а заодно - поквитаться со старыми врагами, которые не только лишили его льготных тарифов на электроэнергию, но и отобрали любимый банк. Собственно, по делу "Роттердам плюс" интересы Сытника и Коломойского совпали. Сытнику нужна быстрая и громкая победа. За последние три месяца по его имиджу наносили сокрушительные удары: соучастие сотрудников НАБУ в коррупционных схемах в "Укроборонпроме", провал расследования схем Кононенко в энергетике (дело "Энергосети"), обвинения самого Сытника в получении взятки, скандал со сливом материалов, которые могли дискредитировать Трампа перед выборами в США", - отмечает эксперт.

По информации Корольчука, в ближайшее время планируется активизация расследования дела "Роттердам+" в НАБУ. Эксперт напомнил, что зимой этого года директор бюро Артем Сытник заявил о передаче материалов по "Роттердам+" на судебную экспертизу, которая может длиться годами. Но во время встречи между представителем Зеленского Андреем Богданом, который одновременно является юристом Коломойского, и руководством НАБУ достигнута договоренность об "ускорения" этого процесса.

"Как известно, НАБУ Сытника уперлось в экспертизы - ни один экспертный институт не дает отрицательного заключения по формуле. Например, Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, в котором НАБУ заказывало исследование, прямо говорит об обоснованности формулы. Поэтому встреча Андрея Богдана и Сытника имела вполне практическую цель. Следствием может быть традиционно "правильный" результат в виде новой "самой-самой лучшей" экспертизы, которую НАБУ получит от истинных патриотов Украины. Возможно, мы даже станем свидетелями, как мнение может измениться на 180 градусов, что даст необходимый математический результат и нужные выводы. И это позволит структуре Сытника обеспечить и сформулировать юридически и политически выверенное обвинение. По данным моих источников, НАБУ скоро выйдет из летаргического сна. И обществу показательно продемонстрируют ряд громких "маски-шоу", - отметил Корольчук.

Напомним, журналисты-расследователи выяснили, что в начале апреля 2019 адвокат Игоря Коломойского Андрей Богдан встречался с директором НАБУ Артемом Сытником. Встречу организовал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.