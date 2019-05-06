Інтереси Коломойського і Ситника щодо "Роттердам+" збіглися, - експерт

Фото: Юрій Корольчук (УНІАН)

Експерт прогнозує активізацію справи "Роттердам+"

Найближчим часом відбудеться активізація справи "Роттердам+", що пояснюється збігом інтересів директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника і власника групи "Приват" Ігоря Коломойського. Про це заявив член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук на своїй сторінці в Facebook.

"Вже очевидно, що енергетична стратегія нової влади буде обертатися навколо скасування формули "Роттердам плюс" і ринку електроенергії. Позиція як Коломойського, так і поки найближчого комунально-енергетичного радника Андрія Геруса полягає в тому, що формулу потрібно ліквідувати, а ринок - розігнати або відкласти. Для чого це робиться? Швидше за все, ми побачимо спробу повернути час назад в минуле та відновити ручне регулювання тарифів. А можливо, навіть буде реалізована ідея підтримки національного виробника та пільгових тарифів", - зазначив експерт.

Він нагадав, що Андрій Герус, що відповідає в команді президента Зеленського за енергетичну сферу, наполягає на скасуванні ринку електроенергії, а народний депутат Вікторія Войціцька підняла тему переходу на формулу "0,9 Роттердам".

У той же час, на думку Корольчука, скасувати формулу рішенням парламенту або суду проблематично, оскільки кілька судових рішень підтверджують її обґрунтованість. Але можна спробувати скасувати "Роттердам+" руками НАБУ, додав він.

"Бізнес-логіка Коломойського полягає в тому, щоб розбити формулу "Роттердам плюс" кримінальною справою, а заодно - поквитатися зі старими ворогами, які не тільки позбавили його пільгових тарифів на електроенергію, але і відібрали улюблений банк. Власне, у справі "Роттердам плюс" інтереси Ситника і Коломойського збіглися. Ситнику потрібна швидка і гучна перемога. За останні три місяці по його іміджу завдавали нищівних ударів: співучасть співробітників НАБУ в корупційних схемах в "Укроборонпромі", провал розслідування схем Кононенка в енергетиці (справа "Енергомережі"), звинувачення самого Ситника в отриманні хабара, скандал зі зливом матеріалів, які могли дискредитувати Трампа перед виборами в США", - відзначає експерт.

За інформацією Корольчука, найближчим часом планується активізація розслідування справи "Роттердам+" в НАБУ. Експерт нагадав, що взимку цього року директор бюро Артем Ситник заявив про передачу матеріалів за "Роттердам+" на судову експертизу, яка може тривати роками. Але під час зустрічі між представником Зеленського Андрієм Богданом, який одночасно є юристом Коломойського, і керівництвом НАБУ досягнута домовленість про "прискорення" цього процесу.

"Як відомо, НАБУ Ситника вперлося в експертизи - жоден експертний інститут не дає негативного висновку за формулою. Наприклад, Інститут економіки та прогнозування НАН України, у якому НАБУ замовляло дослідження, прямо говорить про обґрунтованість формули. Тому зустріч Андрія Богдана і Ситника мала цілком практичну мету. Наслідком може бути традиційно "правильний" результат у вигляді нової "най-найкращої" експертизи, яку НАБУ отримає від справжніх патріотів України. Можливо, ми навіть станемо свідками, як думка може змінитися на 180 градусів, що дасть необхідний математичний результат і потрібні висновки. І це дозволить структурі Ситника забезпечити і сформулювати юридично і політично виважене обвинувачення. За даними моїх джерел, НАБУ скоро вийде з летаргічного сну. І суспільству показово продемонструють ряд гучних "маски-шоу", - зазначив Корольчук.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі з'ясували, що на початку квітня 2019 адвокат Ігоря Коломойського Андрій Богдан зустрічався з директором НАБУ Артемом Ситником. Зустріч організував голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.