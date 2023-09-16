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Интерес высокий. Стало известно сколько оборонных компаний будут на Military-Tech форуме

Суббота 16 сентября 2023 19:01
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Интерес высокий. Стало известно сколько оборонных компаний будут на Military-Tech форуме Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина проводит подготовку к проведению Форума оборонных индустрий. Первое такое мероприятие состоится уже этой осенью.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

По его словам, оборонные компании проявили очень высокий интерес к Форуму. Это полностью отражает силу и потенциал Украины и способность защитить себя и помочь другим странам беречь свободу и международный порядок.

"Уже 86 ведущих оборонных компаний мира – а это 21 страна – подтвердили свое участие в Форуме", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что необходимо дать все возможности Украине производить оружие и снаряды, чтобы иметь надежную защиту от любых форм агрессии. Он также считает, что необходимо распространить опыт украинской обороны среди союзников и партнеров.

"Мир должен быть сильнее любой угрозы жизни от любых агрессоров или террористов", - подчеркнул он.

Форум оборонных индустрий в Украине

Напомним, впервые о Форуме рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Украине нужно, чтобы и производство становилось частью этого общего "натовского" производственного комплекса.

Ремонт техники в Украине

Напомним, мы сообщали, что немецкая компания Rheinmetall планирует создать в Украине ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники, поставляемой Берлином, уже в конце лета.

Кроме того, концерн Rheinmetall планирует открыть свой завод по производству бронетехники в Украине уже 12 недель.

Более подробно о Rheinmetall можете узнать в материале РБК-Украина.

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