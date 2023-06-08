"Інтер" зібрав колекцію знаків на перемогу в Лізі чемпіонів: "Манчестер Сіті" без шансів

Матч "Манчестер Сіті" – "Інтер" відбудеться 10 червня в Стамбулі. Поєдинок прийме Олімпійський стадіон Ататюрка. Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Перший козир "нерадзуррі" – кадровий. У складі всіх десяти попередніх переможців головного єврокубка неодмінно був бодай один хорват. Серія розпочалася у 2013 році, коли в складі "Баварії" на полі опинився форвард Манджукіч. Далі секрет "розкусив" мадридський "Реал".

Лідер середини поля "вершкових" Модріч за цей період здобув 5 (!) Кубків чемпіонів – сезони 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 та 2021/22. До нього приєдналися і низка співвітчизників. Хавбек Ракітіч у складі "Барселони" здолав "Ювентус" у 2015 році. Оборонець Ловрен був в обоймі "Ліверпуля", який переграв "Тоттенхем" у фіналі Ліги чемпіонів у Києві, а Перішіч і Ковачіч ощасливили "Баварію" і "Челсі" відповідно.

"Ман Сіті" постраждав від балканського чинника в сезоні 2020/21. Проте, належних висновків поки не зробив. Лише зараз британська преса засватала Ковачіча в лави "містян" на новий сезон. А поки команда Пепа Гвардіоли без хорватів. Зате центр поля у матчах "Інтера" борознить Марцело Брозовіч.

Фото: Марцело Брозовіч у нинішньому сезоні здобув Кубок Італії (facebook.com/Inter)

Друга перевага міланців – суддівський фактор. Уважні тіфозі та оглядачі провели паралель між арбітрами цьогорічного фіналу та вирішального матчу сезону 2009/10, що став переможним для "нерадзуррі". Той матч проти "Баварії" обслуговував англієць Говард Вебб.

І хоч фінал-2023 обслуговуватиме польський рефері Шимон Марциняк, але між двома суддями багато спільного. І справа геть не в лисині. Вебб у той сезон працював не тільки у фіналі Ліги чемпіонів, а й відсудив вирішальний матч чемпіонату світу. І, о диво, Марциняк був головним арбітром фіналу ЧС-2022 у грудні.

Можна лише уявити, як перенервували забобонні фанати, коли польський рефері втнув політичну дурницю на батьківщині. Марциняк навідався на захід однієї з ультраправих організацій, яку регулярно звинувачують у расизмі та антисемітизмі. Питання про бан для арбітра з'явилося в порядку денному УЄФА, але поляк зумів переконати функціонерів у непорозумінні.

Фото: Чи стане суворий Шимон Марциняк талісманом "Інтера"? (facebook.com/uefa)

Нарешті третій козир – англофілія. Якщо "Фіорентина" неабияк розчарована появою у фіналі Ліги конференцій лондонського "Вест Хема", то міланці можуть не боятися представника чемпіонату Англії. Команда Сімоне Індзагі обмежиться тим, щоб остерігатися "містян".

На шляху до всьох трьох своїх тріумфів у Кубку чемпіонів "Інтер" переграв англійські команди. У сезоні 1963/64 "нерадзуррі" вибили ліверпульський "Евертон", а в півфіналі наступного розіграшу турніру переможеним зостався "Ліверпуль". А в 1/8 фіналу ЛЧ 2009/10 міланці здолали лондонський "Челсі".

І хоч "Інтер" ніколи не грав проти "Манчестер Сіті" в офіційних матчах, але "містянам" теж доведеться бути обережними. Вирішальні матчі великих турнірів завжди були окремою історією. І усмішка Фортуни в них нерідко виходить на перші ролі.

Фото: Хосеп Гвардіола повинен виграти Лігу чемпіонів без хорватів (facebook.com/mancity)