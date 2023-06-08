"Интер" собрал коллекцию знаков на победу в Лиге чемпионов: "Манчестер Сити" без шансов

Матч "Манчестер Сити" – "Интер" состоится 10 июня в Стамбуле. Поединок примет Олимпийский стадион Ататюрка. Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Первый козырь "нерадзурри" – кадровый. В составе всех десяти предыдущих победителей главного еврокубка обязательно был хотя бы один хорват. Серия началась в 2013 году, когда в составе "Баварии" на поле оказался форвард Манджукич. Далее секрет "раскусил" мадридский "Реал".

Лидер середины поля "сливочных" Модрич за этот период завоевал 5 (!) Кубков чемпионов – сезоны 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 и 2021/22. К нему присоединились и ряд соотечественников. Хавбек Ракитич в составе "Барселоны" одолел "Ювентус" в 2015 году. Защитник Ловрен был в обойме "Ливерпуля", обыгравшего "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов в Киеве, а Перишич и Ковачич осчастливили "Баварию" и "Челси" соответственно.

"Ман Сити" пострадал от балканского фактора в сезоне 2020/21. Однако надлежащих выводов пока не сделал. Только теперь британская пресса сосватала Ковачича в ряды "горожан" на новый сезон. А пока команда Пепа Гвардиолы без хорватов. Зато центр поля в матчах "Интера" бороздит Марцело Брозович.

Фото: Марцело Брозович в нынешнем сезоне завоевал Кубок Италии (facebook.com/Inter)

Второе преимущество миланцев – судейский фактор. Внимательные тифози и обозреватели провели параллель между арбитрами финала этого года и решающего матча сезона 2009/10, который стал победным для "нерадзурри". Тот матч против "Баварии" обслуживал англичанин Говард Уэбб.

И хоть финал-2023 будет обслуживать польский рефери Шимон Марциняк, но между двумя судьями много общего. И дело совсем не в лысине. Уэбб в тот сезон работал не только в финале Лиги чемпионов, но и отсудил решающий матч чемпионата мира. И, о чудо, Марциняк был главным арбитром финала ЧМ-2022 в декабре.

Можно только представить, как перенервничали суеверные фанаты, когда польский рефери сделал политическую глупость на родине. Марциняк посетил мероприятие одной из ультраправых организаций, которую регулярно обвиняют в расизме и антисемитизме. Вопрос о бане для арбитра появился в повестке дня УЕФА, но поляк сумел убедить функционеров в недоразумении.

Фото: Станет ли суровый Шимон Марциняк талисманом "Интера"? (facebook.com/uefa)

Наконец третий козырь – англофилия. Если "Фиорентина" очень разочарована появлением в финале Лиги конференций лондонского "Вест Хэма", то миланцы могут не бояться представителя чемпионата Англии. Команда Симоне Индзаги ограничится тем, чтобы опасаться "горожан".

На пути ко всем трем своим триумфам в Кубке чемпионов "Интер" обыграл английские команды. В сезоне 1963/64 "нерадзурри" выбили ливерпульский "Эвертон", а в полуфинале следующего розыгрыша турнира побежденным остался "Ливерпуль". А в 1/8 финала ЛЧ 2009/10 миланцы одолели лондонский "Челси".

И хотя "Интер" никогда не играл против "Манчестер Сити" в официальных матчах, но "горожанам" тоже придется быть осторожными. Решающие матчи крупных турниров всегда являлись отдельной историей. И улыбка Фортуны в них нередко выходит на первые роли.

Фото: Хосеп Гвардиола должен выиграть Лигу чемпионов без хорватов (facebook.com/mancity)