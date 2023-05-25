"Інтер" здобув другий трофей сезону за два тижні до фіналу Ліги чемпіонів

Завдяки перемозі над флорентійською "Фіорентиною" у фіналі міланський "Інтер" виборов Кубок Італії 2022/23.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Італія, Кубок Італії, фінал
"Фіорентина" – "Інтер" – 1:2
Голи: Гонсалес, 3 – Мартінес, 29, 37
Активний старт допоміг "фіалкам" швидко відкрити рахунок. Іконе ліворуч у штрафному майданчику отримав передачу від Бонавентури та прострілив на протилежний кут воротарського. Там Гонсалес у дотик замкнув дальню стійку.
"Нерадзуррі" прийшли до тями в середині тайму. Це обернулося для міланців двома забитими м'ячами ще до перерви. Хоча спершу Джеко змарнував вихід віч-на-віч із голкіпером. Зате реалізував подібний момент Мартінес – отримав пас від Брозовіча та переграв Террачано.
Згодом аргентинець оформив дубль. Під час атаки "Інтера" другим темпом Лаутаро ефектним ударом замкнув подачу Барелли від правого краю карної зони. Трьома м'ячами в першій половині команди і обмежилися. У другій 45-хвилинці ні флорентійці, ні міланці не забивали.
Отже, "Інтер" здобув 9-й в історії Кубок Італії, зрівнявшись за кількістю трофеїв зі столичною "Ромою". Для "нерадзуррі" цей трофей – другий у нинішньому сезоні. У січні "Інтер" здобув Суперкубок Італії, розгромивши "Мілан" (3:0). Завершити сезон підопічні Сімоне Індзагі можуть із трьома кубками – 10 червня "нерадзуррі" зіграють фінал Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті".
До слова, раніше "Ювентус" остаточно втратив 10 очок за фінансові махінації.
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