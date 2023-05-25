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"Интер" завоевал второй трофей сезона за две недели до финала Лиги чемпионов

Фото: "Нерадзурри" с Кубком Италии (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорцив

Благодаря победе над флорентийской "Фиорентиной" в финале миланский "Интер" выиграл Кубок Италии 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Италия, Кубок Италии, финал

"Фиорентина" – "Интер" – 1:2

Голы: Гонсалес, 3 – Мартинес, 29, 37

Активный старт помог "фиалкам" быстро открыть счет. Иконе слева в штрафной получил передачу от Бонавентуры и прострелил на противоположный угол вратарской. Там Гонсалес в касание замкнул дальнюю штангу.

"Нерадзурри" пришли в себя в середине тайма. Это обернулось для миланцев двумя забитыми мячами еще до перерыва. Хотя сначала Джеко упустил выход один на один с голкипером. Зато реализовал подобный момент Мартинес – получил пас от Брозовича и переиграл Террачано.

Впоследствии аргентинец оформил дубль. Во время атаки "Интера" вторым темпом Лаутаро эффектным ударом замкнул подачу Бареллы от правого края штрафной зоны. Тремя мячами в первой половине команды и ограничились. Во второй 45-минутке ни флорентийцы, ни миланцы не забивали.

Итак, "Интер" завоевал 9-й в истории Кубок Италии, сравнявшись по количеству трофеев со столичной "Ромой". Для "нерадзурри" этот трофей – второй в нынешнем сезоне. В январе "Интер" завоевал Суперкубок Италии, разгромив "Милан" (3:0). Завершить сезон подопечные Симоне Индзаги могут с тремя кубками – 10 июня "нерадзурри" сыграют финал Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

К слову, ранее "Ювентус" окончательно лишился 10-ти очков из-за финансовых махинаций.

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Фиорентина