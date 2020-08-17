ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Інтер - Шахтар: шанси команд на вихід у фінал Ліги Європи

Дюссельдорф, Понеділок 17 серпня 2020 12:04
Інтер - Шахтар: шанси команд на вихід у фінал Ліги Європи
Фото: фахівці не вірять в донецьку команду (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Вера Олейник

Фахівці дали прогноз на матч 1/2 фіналу

"Шахтар" побореться з "Інтером" за путівку в фінал Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1".

17 серпня 22:00
Дюссельдорф, стадіон "Дюссельдорф Арена"

На думку букмекерів, шанси "Інтера" на успіх є вищими від донецького клубу. Так, перемога підопічних Антоніо Конте в основний час оцінюється в 1,60, тоді як на тріумф "Шахтаря" приймаються ставки з коефіцієнтом 5,25. На нічийний результат можна поставити 4,20. Якщо ж говорити про вихід у фінал, то тут шанси італійців також вищі - 1,33 проти 3, 25.

"Інтер" та "Шахтар" грають у результативний і атакуючий футбол, а значить, нас чекають забиті голи з обох сторін. Коефіцієнт на те, що обидві команди заб'ють без нічиєї, становить 2,30.

Переможець пари зустрінеться у вирішальному матчі турніру з "Севільєю", яка напередодні обіграла "Манчестер Юнайтед" (2:1). Фінал відбудеться у Кельні в п'ятницю, 21 серпня.

На попередній стадії турніру італійці обіграли німецький "Баєр" (2:1), а українська команда без проблем впоралася зі швейцарським "Базелем" (4:1).

Нагадаємо, завдяки перемозі "Шахтаря" в 1/4 фіналу Ліги Європи Україна піднялася на 9 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ІнтерШахтарЛіга Європипрогнозполуфиналставкибукмекеры
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся