Інтер - Шахтар: шанси команд на вихід у фінал Ліги Європи

Фото: фахівці не вірять в донецьку команду (facebook.com/fcshakhtar)

Фахівці дали прогноз на матч 1/2 фіналу

"Шахтар" побореться з "Інтером" за путівку в фінал Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1".

17 серпня 22:00

Дюссельдорф, стадіон "Дюссельдорф Арена"

На думку букмекерів, шанси "Інтера" на успіх є вищими від донецького клубу. Так, перемога підопічних Антоніо Конте в основний час оцінюється в 1,60, тоді як на тріумф "Шахтаря" приймаються ставки з коефіцієнтом 5,25. На нічийний результат можна поставити 4,20. Якщо ж говорити про вихід у фінал, то тут шанси італійців також вищі - 1,33 проти 3, 25.

"Інтер" та "Шахтар" грають у результативний і атакуючий футбол, а значить, нас чекають забиті голи з обох сторін. Коефіцієнт на те, що обидві команди заб'ють без нічиєї, становить 2,30.

Переможець пари зустрінеться у вирішальному матчі турніру з "Севільєю", яка напередодні обіграла "Манчестер Юнайтед" (2:1). Фінал відбудеться у Кельні в п'ятницю, 21 серпня.

На попередній стадії турніру італійці обіграли німецький "Баєр" (2:1), а українська команда без проблем впоралася зі швейцарським "Базелем" (4:1).

Нагадаємо, завдяки перемозі "Шахтаря" в 1/4 фіналу Ліги Європи Україна піднялася на 9 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.