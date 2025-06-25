ua en ru
Ср, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Інтер", "Рівер Плейт" чи Рамос – хто буде зайвим? Інтриги останнього туру на клубному ЧС сьогодні

Середа 25 червня 2025 17:18
UA EN RU
"Інтер", "Рівер Плейт" чи Рамос – хто буде зайвим? Інтриги останнього туру на клубному ЧС сьогодні Фото: Скоро стануть відомі учасники плей-офф від груп Е та F (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

25 та в ніч на 26 червня на клубному чемпіонаті світу, де вже визначилася половина учасників 1/8 фіналу, своїх представників до плей-офф делегують групи Е та F. В обох квартетах – на дві путівки по три претенденти. Тож розв'язки будуть цікавими.

Хто зіграє в найближчий час та де дивитися трансляції – підкаже РБК-Україна.

Група Е: вирішальна зустріч грандів

У квартеті Е перед останнім туром лідирують аргентинський "Рівер Плейт" та італійський "Інтер" (по 4 очки). На продовження боротьби претендує також мексиканський "Монтеррей" з легендарним іспанцем Серхіо Рамосом у складі.

Мексиканці наразі відстають від лідерів на два пункти, але в останньому турі грають з аутсайдером – японською "Уравою", яка вже втратила свої шанси. Водночас італійський та аргентинський гранди зустрінуться між собою.

Якщо Рамос і компанія здолають японців, то переможений у парі "Рівер Плейт" – "Інтер" точно залишить турнір. У разі ж нічиєї між аргентинцями та італійцями, рахуватимуть забиті та пропущені м'ячі.

Група F: шанс для Африки

У цьому квартеті в найбільш перспективному положенні – німецька "Боруссія" Д. У неї 4 очки та зустріч з аутсайдером – південнокорейським "Ульсаном". І навіть нічия виведе німців до плей-офф.

А от другий поєдинок – на життя і на смерть. Бразильський "Флуміненсе" та південноафриканський "Мамелоді" розіграють путівку в очному протистоянні. Бразильці випереджають суперників на один бал (4 проти 3-х), тому їх влаштує й нічия. "Мамелоді" ж потрібно грати лише на перемогу.

Клубний чемпіонат світу-2025, розклад найближчих матчів:

Середа, 25 червня

  • Група F: 22:00. "Боруссія" Д – "Ульсан"
  • Група F: 22:00. "Мамелоді Сандаунз" – "Флуміненсе"

Четвер, 26 червня

  • Група E: 04:00. "Інтер" – "Рівер Плейт"
  • Група E: 04:00. "Урава Ред Даймондс" – "Монтеррей"

Де дивитися матчі

Поєдинки клубного мундіалю транслює "Суспільне Спорт". Українські вболівальники зможуть переглядати матчі з українськими коментаторами у прямому ефірі на:

  • телеканалі “Суспільне Спорт" (в тому числі у мережах OTT-платформ, зокрема MEGOGO)
  • регіональних телеканалах “Суспільного”
  • а також онлайн на сайті і YouTube-каналі “Суспільне Спорт"

З чотирьох найближчих матчів на платформах "Суспільного" будуть доступні два:

  • 22:00, "Боруссія" Д - "Ульсан"
  • 04:00, "Інтер" - "Рівер Плейт"

Раніше ми писали про те, що Трубін із топ-сейвами переміг "Баварію" на клубному ЧС.

Також читайте, коли відбудеться перший матч "Барселони" на оновленому "Камп Ноу".

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу Боруссія
Новини
Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО: всі подробиці
Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО: всі подробиці
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України