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"Интер", "Ривер Плейт" или Рамос - кто будет лишним? Интриги последнего тура на клубном ЧМ сегодня

Среда 25 июня 2025 17:18
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"Интер", "Ривер Плейт" или Рамос - кто будет лишним? Интриги последнего тура на клубном ЧМ сегодня Фото: Скоро станут известны участники плей-офф от групп Е и F (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

25 и в ночь на 26 июня на клубном чемпионате мира, где уже определилась половина участников 1/8 финала, своих представителей в плей-офф делегируют группы Е и F. В обоих квартетах - на две путевки по три претендента. Поэтому развязки будут интересными.

Кто сыграет в ближайшее время и где смотреть трансляции - подскажет РБК-Украина.

Группа Е: решающая встреча грандов

В квартете Е перед последним туром лидируют аргентинский "Ривер Плейт" и итальянский "Интер" (по 4 очка). На продолжение борьбы претендует также мексиканский "Монтеррей" с легендарным испанцем Серхио Рамосом в составе.

Мексиканцы пока отстают от лидеров на два пункта, но в последнем туре играют с аутсайдером - японской "Уравой", которая уже потеряла свои шансы. В то же время итальянский и аргентинский гранды встретятся между собой.

Если Рамос и компания одолеют японцев, то побежденный в паре "Ривер Плейт" - "Интер" точно покинет турнир. В случае же ничьей между аргентинцами и итальянцами, будут считать забитые и пропущенные мячи.

Группа F: шанс для Африки

В этом квартете в наиболее перспективном положении - немецкая "Боруссия" Д. У нее 4 очка и встреча с аутсайдером - южнокорейским "Ульсаном". И даже ничья выведет немцев в плей-офф.

А вот второй поединок - не на жизнь, а на смерть. Бразильский "Флуминенсе" и южноафриканский "Мамелоди" разыграют путевку в очном противостоянии. Бразильцы опережают соперников на один балл (4 против 3-х), поэтому их устроит и ничья. "Мамелоди" же нужно играть только на победу.

Клубный чемпионат мира-2025, расписание ближайших матчей:

Среда, 25 июня

  • Группа F: 22:00. "Боруссия" Д - "Ульсан"
  • Группа F: 22:00. "Мамелоди Сандаунз" - "Флуминенсе"

Четверг, 26 июня

  • Группа E: 04:00. "Интер" - "Ривер Плейт"
  • Группа E: 04:00 "Урава Ред Даймондс" - "Монтеррей"

Где смотреть матчи

Поединки клубного мундиаля транслирует "Суспільне Спорт". Украинские болельщики смогут просматривать матчи с украинскими комментаторами в прямом эфире на:

  • телеканале "Суспільне Спорт" (в том числе в сетях OTT-платформ, в частности MEGOGO)
  • региональных телеканалах "Суспільного"
  • а также онлайн на сайте и YouTube-канале "Суспільне Спорт"

Из четырех ближайших матчей на платформах "Суспільного" будут доступны два:

  • 22:00, "Боруссия" Д - "Ульсан"
  • 04:00, "Интер" - "Ривер Плейт"

Ранее мы писали о том, что Трубин с топ-сейвами победил "Баварию" на клубном ЧМ.

Также читайте, когда состоится первый матч "Барселоны" на обновленном "Камп Ноу".

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