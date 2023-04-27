UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Інтер" переграв "Ювентус" і став першим фіналістом Кубка Італії: відео

Фото: Федеріко Дімарко забив єдиний у зустрічі м'яч (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорців

Мінімальною перемогою міланського "Інтера" завершився матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Італії 2022/23 проти туринського "Ювентуса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Італія, Кубок Італії, 1/2 фіналу

"Інтер" – "Ювентус" – 1:0 (перший матч – 1:1)

Гол: Дімарко, 15

"Нерадзуррі" зробили ставку на швидкий гол і ледь не повели в рахунку вже на 3-й хвилині. Проте, ні Лаутаро, ні Джеко не змогли замкнути навіс Барелли. Утім, невдовзі той таки записав до свого активу асист.

На 15-й хавбек отримав пас перед півколом штрафного та помітив ривок Дімарко. Далі Барелла розумною передачею розрізав центр оборони "Юве" та вивів партнера на побачення з Періном. Універсал же "Інтера" забив елегантним ударом у дотик – 1:0.

Туринці швидко отямилися і ще до перерви мали нагоди відігратися. Зокрема, Де Шільйо неточно пробив головою після навісу з лівого флангу, а з пострілом Костіча з-за меж штрафного впорався Онана. Міланці ж могли зняти всі запитання щодо переможця на 66-й хвилині, але Лаутаро не встиг замкнути простріл Дюмфріса.

На фінальному відрізку команди обмінялися моментами. Кіпер "Юве" парирував удар Мхітаряна на добиванні після штрафного Дімарко. Натомість Ді Марія пробив прямісінько в руки Онані з лінії карної зони. Зрештою, цифри на табло не змінилися.

Отже, "Інтер" пробився у фінал Кубка Італії другий рік поспіль. Суперник "нерадзуррі" визначиться у четвер – "Фіорентина" прийме "Кремонезе" у Флоренції. Перший поєдинок завершився перемогою "фіалок" (2:0).

До слова, раніше "Ювентус" опинився під загрозою дискваліфікації з єврокубків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ювентус