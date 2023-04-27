"Інтер" переграв "Ювентус" і став першим фіналістом Кубка Італії: відео

Італія, Кубок Італії, 1/2 фіналу

"Інтер" – "Ювентус" – 1:0 (перший матч – 1:1)

Гол: Дімарко, 15

"Нерадзуррі" зробили ставку на швидкий гол і ледь не повели в рахунку вже на 3-й хвилині. Проте, ні Лаутаро, ні Джеко не змогли замкнути навіс Барелли. Утім, невдовзі той таки записав до свого активу асист.

На 15-й хавбек отримав пас перед півколом штрафного та помітив ривок Дімарко. Далі Барелла розумною передачею розрізав центр оборони "Юве" та вивів партнера на побачення з Періном. Універсал же "Інтера" забив елегантним ударом у дотик – 1:0.

Туринці швидко отямилися і ще до перерви мали нагоди відігратися. Зокрема, Де Шільйо неточно пробив головою після навісу з лівого флангу, а з пострілом Костіча з-за меж штрафного впорався Онана. Міланці ж могли зняти всі запитання щодо переможця на 66-й хвилині, але Лаутаро не встиг замкнути простріл Дюмфріса.

На фінальному відрізку команди обмінялися моментами. Кіпер "Юве" парирував удар Мхітаряна на добиванні після штрафного Дімарко. Натомість Ді Марія пробив прямісінько в руки Онані з лінії карної зони. Зрештою, цифри на табло не змінилися.

Отже, "Інтер" пробився у фінал Кубка Італії другий рік поспіль. Суперник "нерадзуррі" визначиться у четвер – "Фіорентина" прийме "Кремонезе" у Флоренції. Перший поєдинок завершився перемогою "фіалок" (2:0).