"Интер" обыграл "Ювентус" и стал первым финалистом Кубка Италии: видео

Италия, Кубок Италии, 1/2 финала

"Интер" – "Ювентус" – 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Димарко, 15

"Нерадзурри" сделали ставку на быстрый гол и едва не повели в счете уже на 3-й минуте. Однако ни Лаутаро, ни Джеко не смогли замкнуть навес Бареллы. Впрочем, вскоре тот все же записал в свой актив ассист.

На 15-й хавбек получил пас перед полукругом штрафной и заметил рывок Димарко. Далее Барелла умной передачей разрезал центр обороны "Юве" и вывел партнера на свидание с Перином. Универсал "Интера" забил элегантным ударом в касание – 1:0.

Туринцы быстро пришли в себя и еще до перерыва имели возможности отыграться. В частности, Де Шильо неточно пробил головой после навеса с левого фланга, а с выстрелом Костича из-за пределов штрафной справился Онана. Миланцы же могли снять все вопросы о победителе на 66-й минуте, но Лаутаро не успел замкнуть прострел Дюмфриса.

На финальном отрезке команды обменялись моментами. Кипер "Юве" парировал удар Мхитаряна на добивании после стандарта Димарко. В свою очередь Ди Мария пробил прямиком в руки Онане с линии штрафной зоны. В конце концов цифры на табло не изменились.

Итак, Интер пробился в финал Кубка Италии второй год подряд. Соперник "Нерадзурри" определится в четверг – "Фиорентина" примет "Кремонезе" во Флоренции. Первый поединок завершился победой "фиалок" (2:0).