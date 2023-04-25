"Ювентус" опинився під ризиком бану в єврокубках: що трапилося
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може не допустити туринський "Ювентус" до розіграшу єврокубків у прийдешньому сезоні через імовірні фінансові махінації гранда.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Gazzetta dello Sport.
"Стара синьйора" може отримати дискваліфікацію мінімум на 1 рік від УЄФА. Навіть перемога в Лізі Європи 2022/23 у такому разі не дозволить "Юве" зіграти в Лізі чемпіонів у наступному сезоні.
У січні 36-разовий чемпіон Італії був позбавлений 15-ти пунктів за шахрайство зі звітністю. Менеджмент "Ювентуса" регулярно показував приріст капіталу, хоча він насправді був штучним. Для цього туринці розробили схему з фіктивними плюсваленцами – різницею між трансферною і балансовою вартістю грравців.
Нещодавно "Юве" повернули 15 очок, але на час розгляду апеляції. Санкції щодо туринців не зняли, а лише призупинили до фінального рішення у справі. УЄФА натомість проводить паралельне розслідування. Якщо італійська Феміда не впорається до 30 червня, то комітет чесної гри УЄФА вирішить подальшу долю "Старої синьйори" в єврокубках.
Наразі в активі "Ювентуса" 59 очок і третє місце в Серії А. Ця позиція виводить туринців у груповий етап наступного розіграшу Ліги чемпіонів. Утім, якщо клуб знову позбавлять очок, то він опинитися за межами зони єврокубків.
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