"Інтер" з новим тренером та "Боруссія" проти бразильського гранда: розклад матчів і трансляцій клубного ЧС

17 червня та в ніч на 18-те на Клубному чемпіонаті світу з футболу, що проходить на аренах США, відбудуться чергові поєдинки.

Хто зіграє в найближчий час та де дивитися трансляції – підкаже РБК-Україна .

Найближчі битви на Мундіалі

У програмі четвертого ігрового дня – чотири поєдинки. Зіграють команди квартетів E та F.

Вже о 19:00 за київським часом на поле вийдуть футболісти бразильського "Флуміненсе" та німецької "Боруссії" Д. Це буде третє протистояння південноамериканської та європейської команди на Мундіалі. Попередні два переможця не виявили: "Палмейрас" – "Порту" (0:0) та "Бока Хуніорс" – "Бенфіка" (2:2).

О 22:00 свій матч розпочнуть аргентинський "Рвіер Плейт" та японська "Урава Ред Даймондс". Переможець азійської Ліги чемпіонів зіграє проти однієї з найкращих команд Південної Америки.

О 1:00 стартує інший представник Азії – південнокорейський "Ульсан". Він зустрінеться з фіналістом африканської ЛЧ – "Мамелоді Сандаунз" з Південної Африки.

Закриють програму дня о 4:00 за нашим часом мексиканський "Монтеррей" та італійський "Інтер". У складі мексиканського клубу грає легендарний іспанець Серхіо Рамос. "Інтер" проведе перший офіційний поєдинок під керівництвом нового тренера – Крістіана Ківу.

Клубний чемпіонат світу-2025, розклад найближчих матчів

Вівторок, 17 червня

Група F: 19:00. "Флуміненсе" – "Боруссія" Д

Група E: 22:00. "Рівер Плейт" – "Урава Ред Даймондс"

Середа, 18 червня

Група F: 01:00. "Ульсан" – "Мамелоді Сандаунз"

Група E: 04:00. "Монтеррей" – "Інтер"

Де дивитися матчі

Поєдинки клубного мундіалю транслює "Суспільне Спорт". Українські вболівальники зможуть переглядати матчі з українськими коментаторами у прямому ефірі на:

телеканалі “Суспільне Спорт" (в тому числі у мережах OTT-платформ, зокрема MEGOGO)

регіональних телеканалах “Суспільного”

а також онлайн на сайті і YouTube-каналі “Суспільне Спорт"

З чотирьох найближчих матчів на платформах "Суспільного" будуть доступні два: