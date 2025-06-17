"Інтер" з новим тренером та "Боруссія" проти бразильського гранда: розклад матчів і трансляцій клубного ЧС
17 червня та в ніч на 18-те на Клубному чемпіонаті світу з футболу, що проходить на аренах США, відбудуться чергові поєдинки.
Хто зіграє в найближчий час та де дивитися трансляції – підкаже РБК-Україна.
Найближчі битви на Мундіалі
У програмі четвертого ігрового дня – чотири поєдинки. Зіграють команди квартетів E та F.
Вже о 19:00 за київським часом на поле вийдуть футболісти бразильського "Флуміненсе" та німецької "Боруссії" Д. Це буде третє протистояння південноамериканської та європейської команди на Мундіалі. Попередні два переможця не виявили: "Палмейрас" – "Порту" (0:0) та "Бока Хуніорс" – "Бенфіка" (2:2).
О 22:00 свій матч розпочнуть аргентинський "Рвіер Плейт" та японська "Урава Ред Даймондс". Переможець азійської Ліги чемпіонів зіграє проти однієї з найкращих команд Південної Америки.
О 1:00 стартує інший представник Азії – південнокорейський "Ульсан". Він зустрінеться з фіналістом африканської ЛЧ – "Мамелоді Сандаунз" з Південної Африки.
Закриють програму дня о 4:00 за нашим часом мексиканський "Монтеррей" та італійський "Інтер". У складі мексиканського клубу грає легендарний іспанець Серхіо Рамос. "Інтер" проведе перший офіційний поєдинок під керівництвом нового тренера – Крістіана Ківу.
Клубний чемпіонат світу-2025, розклад найближчих матчів
Вівторок, 17 червня
- Група F: 19:00. "Флуміненсе" – "Боруссія" Д
- Група E: 22:00. "Рівер Плейт" – "Урава Ред Даймондс"
Середа, 18 червня
- Група F: 01:00. "Ульсан" – "Мамелоді Сандаунз"
- Група E: 04:00. "Монтеррей" – "Інтер"
Де дивитися матчі
Поєдинки клубного мундіалю транслює "Суспільне Спорт". Українські вболівальники зможуть переглядати матчі з українськими коментаторами у прямому ефірі на:
- телеканалі “Суспільне Спорт" (в тому числі у мережах OTT-платформ, зокрема MEGOGO)
- регіональних телеканалах “Суспільного”
- а також онлайн на сайті і YouTube-каналі “Суспільне Спорт"
З чотирьох найближчих матчів на платформах "Суспільного" будуть доступні два:
- "Флуміненсе" – "Боруссія" Д
- "Рівер Плейт" – "Урава Ред Даймондс"
Раніше повідомили, що донецький "Шахтар" протистоянням з фінським "Ільвесом" стартує в Лізі Європи.
Також розповіли, як Анатолій Трубін дебютував на клубному ЧС без жодного сейву.