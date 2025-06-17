"Интер" с новым тренером и "Боруссия" против бразильского гранда: расписание матчей и трансляций клубного ЧМ

17 июня и в ночь на 18-е на Клубном чемпионате мира по футболу, который проходит на аренах США, состоятся очередные поединки.

Кто сыграет в ближайшее время и где смотреть трансляции - подскажет РБК-Украина .

Ближайшие битвы на Мундиале

В программе четвертого игрового дня - четыре поединка. Сыграют команды квартетов E и F.

Уже в 19:00 по киевскому времени на поле выйдут футболисты бразильского "Флуминенсе" и немецкой "Боруссии" Д. Это будет третье противостояние южноамериканской и европейской команды на Мундиале. Предыдущие два победителя не выявили: "Палмейрас" - "Порту" (0:0) и "Бока Хуниорс" - "Бенфика" (2:2).

В 22:00 свой матч начнут аргентинский "Рвиер Плейт" и японская "Урава Ред Даймондс". Победитель азиатской Лиги чемпионов сыграет против одной из лучших команд Южной Америки.

В 1:00 стартует другой представитель Азии - южнокорейский "Ульсан". Он встретится с финалистом африканской ЛЧ - "Мамелоди Сандаунз" из Южной Африки.

Закроют программу дня в 4:00 по нашему времени мексиканский "Монтеррей" и итальянский "Интер". В составе мексиканского клуба играет легендарный испанец Серхио Рамос. "Интер" проведет первый официальный поединок под руководством нового тренера - Кристиана Киву.

Клубный чемпионат мира-2025, расписание ближайших матчей

Вторник, 17 июня

Группа F: 19:00. "Флуминенсе" - "Боруссия" Д

Группа E: 22:00. "Ривер Плейт" - "Урава Ред Даймондс"

Среда, 18 июня

Группа F: 01:00. "Ульсан" - "Мамелоди Сандаунз"

Группа E: 04:00 "Монтеррей" - "Интер"

Где смотреть матчи

Поединки клубного мундиаля транслирует "Суспільне Спорт". Украинские болельщики смогут просматривать матчи с украинскими комментаторами в прямом эфире на:

телеканале "Суспільне Спорт" (в том числе в сетях OTT-платформ, в частности MEGOGO)

региональных телеканалах "Суспільного"

а также онлайн на сайте и YouTube-канале "Суспільне Спорт"

Из четырех ближайших матчей на платформах "Суспільного" будут доступны два: