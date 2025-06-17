ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Интер" с новым тренером и "Боруссия" против бразильского гранда: расписание матчей и трансляций клубного ЧМ

Вторник 17 июня 2025 18:33
UA EN RU
"Интер" с новым тренером и "Боруссия" против бразильского гранда: расписание матчей и трансляций клубного ЧМ Фото: Сегодня на Мундиале стартуют команды групп E и F (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

17 июня и в ночь на 18-е на Клубном чемпионате мира по футболу, который проходит на аренах США, состоятся очередные поединки.

Кто сыграет в ближайшее время и где смотреть трансляции - подскажет РБК-Украина.

Ближайшие битвы на Мундиале

В программе четвертого игрового дня - четыре поединка. Сыграют команды квартетов E и F.

Уже в 19:00 по киевскому времени на поле выйдут футболисты бразильского "Флуминенсе" и немецкой "Боруссии" Д. Это будет третье противостояние южноамериканской и европейской команды на Мундиале. Предыдущие два победителя не выявили: "Палмейрас" - "Порту" (0:0) и "Бока Хуниорс" - "Бенфика" (2:2).

В 22:00 свой матч начнут аргентинский "Рвиер Плейт" и японская "Урава Ред Даймондс". Победитель азиатской Лиги чемпионов сыграет против одной из лучших команд Южной Америки.

В 1:00 стартует другой представитель Азии - южнокорейский "Ульсан". Он встретится с финалистом африканской ЛЧ - "Мамелоди Сандаунз" из Южной Африки.

Закроют программу дня в 4:00 по нашему времени мексиканский "Монтеррей" и итальянский "Интер". В составе мексиканского клуба играет легендарный испанец Серхио Рамос. "Интер" проведет первый официальный поединок под руководством нового тренера - Кристиана Киву.

Клубный чемпионат мира-2025, расписание ближайших матчей

Вторник, 17 июня

  • Группа F: 19:00. "Флуминенсе" - "Боруссия" Д
  • Группа E: 22:00. "Ривер Плейт" - "Урава Ред Даймондс"

Среда, 18 июня

  • Группа F: 01:00. "Ульсан" - "Мамелоди Сандаунз"
  • Группа E: 04:00 "Монтеррей" - "Интер"

Где смотреть матчи

Поединки клубного мундиаля транслирует "Суспільне Спорт". Украинские болельщики смогут просматривать матчи с украинскими комментаторами в прямом эфире на:

  • телеканале "Суспільне Спорт" (в том числе в сетях OTT-платформ, в частности MEGOGO)
  • региональных телеканалах "Суспільного"
  • а также онлайн на сайте и YouTube-канале "Суспільне Спорт"

Из четырех ближайших матчей на платформах "Суспільного" будут доступны два:

  • "Флуминенсе" - "Боруссия" Д
  • "Ривер Плейт" - "Урава Ред Даймондс"

Ранее сообщили, что донецкий "Шахтер" противостоянием с финским "Ильвесом" стартует в Лиге Европы.

Также рассказали, как Анатолий Трубин дебютировал на клубном ЧМ без единого сейва.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира Боруссия
Новости
Люди под завалами и работа авиации: все о последствиях атаки РФ по районам Киева
Люди под завалами и работа авиации: все о последствиях атаки РФ по районам Киева
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде