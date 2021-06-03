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"Интер" назначил главным тренером Симоне Индзаги

Автор: РБК-Украина

"Интер" объявил о назначении главным тренером Симоне Индзаги. Он заменит ушедшего недавно Антонио Конте.

Об этом сообщает официальный сайт миланского клуба.

Соглашение с Индзаги рассчитано на два года. Прежним его местом работы был Лацио, которым он руководил с 2016 года.

Известно, что Индзаги отказался подписать новый контракт с римским клубом, предварительно имея устное соглашение с руководством. Но в итоге решил уйти к чемпионам Италии.

Новый тренер уже пообщался с форвардом Ромелу Лукаку и заверил его в важности для проекта. Сообщалось, что "Челси" заинтересован в возвращении бельгийского нападающего и попытается его заполучить в межсезонье.

Прежним тренером "Интера" был Антонио Конте. С ним клуб впервые за 11 лет стал чемпионом Италии. После завершения сезона Конте ушел из-за разногласий с руководством касательно будущего команды.

Боссы "Интера" вынуждены экономить и продать одного из ключевых футболистов, чтобы вписаться в нормы финансового fair play и избежать санкций от УЕФА. Сам Конте в ближайшее время может стать тренером английского "Тоттенхэма".

Напомним, ранее сообщалось, что португальский тренер Жозе Моуринью со следующего сезона возглавит итальянскую "Рому". На этом посту он сменит Пауло Фонсеку.

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