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"Інтер" призначив головним тренером Сімоне Індзагі

Автор: РБК-Україна

"Інтер" оголосив про призначення головним тренером Сімоне Індзагі. Він замінить пішов недавно Антоніо Конте.

Про це повідомляє офіційний сайт міланського клубу.

Угода з Індзагі розрахована на два роки. Колишнім його місцем роботи був Лаціо, яким він керував з 2016 року.

Відомо, що Індзагі відмовився підписати новий контракт з римським клубом, попередньо маючи усну угоду з керівництвом. Але в підсумку вирішив піти до чемпіонів Італії.

Новий тренер вже поспілкувався з форвардом Ромелу Лукаку і запевнив його у важливості для проекту. Повідомлялося, що" Челсі " зацікавлений у поверненні бельгійського нападника і спробує його дістати в міжсезоння.

Колишнім тренером "Інтера" був Антоніо Конте. З ним клуб Вперше за 11 років став чемпіоном Італії. Після завершення сезону Конте пішов через розбіжності з керівництвом щодо майбутнього команди.

Боси "Інтера" змушені економити і продати одного з ключових футболістів, щоб вписатися в норми фінансового fair play і уникнути санкцій від УЄФА. Сам Конте найближчим часом може стати тренером англійського "Тоттенхему".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що португальський тренер Жозе Моурінью з наступного сезону очолить італійську " Рому". На цій посаді він змінить Пауло Фонсеку.

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