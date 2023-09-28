"Інтер Маямі" без Мессі програв фінал Відкритого кубка США: хто забрав трофей

Відкритий кубок США, фінал

"Інтер Маямі" – "Г'юстон Динамо" – 1:2

Голи: Мартінес, 90+2 – Дорсі, 24, Бассі, 33 (пенальті)

"Помаранчеві" повели в рахунку на 24-й хвилині, коли Дорсі абсолютно шаленим ударом із гострого кута завершив блискавичну контратаку "Г'юстона". А на 33-й техасці закріпили власну перевагу – Бассі реалізував одинадцятиметровий за фол Єдліна.

Упродовж години ігрового часу, що ще залишалася, "Інтер Маямі" намагався відігратися. Утім, без травмованого Ліонеля Мессі (м'язове ушкодження) зробити це виявилося надто важко. "Чаплі" лише спромоглися розмочити рахунок у доданий арбітром час. Мартінес скористався нагодою після класної передачі Фаріаса.

Кривцов провів на полі всі 90 хвилин. До свого пасиву він записав "гірчичник". Попри поразку центрбека збірної, український слід у перемозі "Г'юстона Динамо" все ж знайшовся. У складі техасців увесь матч відіграв Ерік Святченко – син харківського художника Сергія Святченка, який емігрував до Данії у 1990 році.

Для "Г'юстона" завойований титул став другим в історії. "Помаранчеві" вже тріумфували у Відкритому кубку США п'ять років тому. Окрім того, техасці двічі брали Кубок МЛС – чемпіонський трофей однойменної ліги (2006, 2007).