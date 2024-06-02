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"Інтер Маямі" з голом Мессі та автоголом Суареса розписав феєричну нічию зі "Сент-Луїсом"

Фото: Ліонель Мессі щойно зрівняв рахунок (x.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

"Інтер Маямі" звів унічию матч проти "Сент-Луїс Сіті" в регулярній першості північноамериканської Major League Soccer (MLS).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

МЛС, Східна конференція, регулярний чемпіонат

"Інтер Маямі" – "Сент-Луїс Сіті" – 3:3

Голи: Мессі, 25, Суарес, 45+2, Альба, 85 – Деркін, 15, Вассілев, 41, Суарес, 68 (автогол)

 

 

Міссурійці повели в рахунку завдяки шедевру Деркіну, який з лінії штрафного класно поклав під поперечину з розвороту. "Чаплі" доволі швидко відповіли. Це Мессі після передачі Альби з флангу фірмово пробив у дотик під стійку.

Перед перервою команди ще раз обмінялися голами. Вассілев отримав м'яч у межах штрафного та влучно пробив у ближній кут воріт флоридців. Однак, "Інтер Маямі" відповів голом у роздягальню – Суарес замкнув дальню стійку після комбінації Мессі та Альби.

У середині другого тайму "Сент-Луїс" утретє вийшов уперед. Після подачі з кутового Суарес зрізав м'яч у власні ворота. Та втримати перевагу міссурійці знову не зуміли. Під завісу зустрічі Альба вискочив на побачення з кіпером і холоднокровно переграв Бюркі.

Українець Сергій Кривцов вийшов у старті "Інтера Маямі". На полі досвідчений центрбек провів лише перший тайм. У перерві його замінив американець Сейлор. Підсумкова нічия дозволила "чаплям" втриматися на першій сходинці Східної конференції, але з двома матчами в запасі тіньовим лідером став "Цинциннаті".

До слова, раніше Роналду повторив світовий рекорд за кількістю офіційних матчів.

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