Роналду підкорив черговий рекорд: легендарний воротар розділив досягнення
Нападник аравійського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду повторив світовий рекорд за кількістю поєдинків на офіційному рівні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anamnesis del futbol.
Фінал Кубка короля Саудівської Аравії став особливим для п'ятиразового володаря "Золотого м'яча". Хоч "Аль-Наср" і програв трофей у серії пенальті проти "Аль-Хіляля", але лідер команди став співрекордсменом планети за кількістю офіційних матчів.
Роналду провів 1225 поєдинків на найвищому рівні. Він повторив досягнення колишнього воротаря збірної Бразилії Рожеріо Сені. Замкнув трійку гвардійців екс-голкіпер збірної Англії Пітер Шилтон (1206).
Одвічний конкурент Роналду – Ліонель Мессі – теж входить до першої десятки рейтингу. Аргентинець провів 1061 матч на офіційному рівні, що дозволило чемпіону світу піднятися на 8-ме місце.
Хто такий Кріштіану Роналду
Уродженець острова Мадейра, один із найвидатніших футболістів в історії та володар низки рекордів. Вихованець лісабонського "Спортінга", дебютував на професіональному рівні в сезоні 2002/03.
Звідти він перебрався до МЮ у 2003 році та провів 6 сезонів на "Олд Траффорд". Наступні 9 кампаній португалець відіграв за мадридський "Реал", а ще три – за "Ювентус". У колекції трофеїв Роналду чемпіонські титули Англії, Іспанії, Італії, 5 медалей переможця Ліги чемпіонів, титул тріумфатора Євро-2016 та багато інших трофеїв. Форвард здобув 5 "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) і цілий розсип індивідуальних нагород.
У січні 2023-го Роналду підписав із "Аль-Насром" контракт на 2,5 роки. За цей час досвідчений нападник заробить орієнтовно 500 млн євро "чистими".
До слова, раніше Роналду оновив бомбардирський рекорд чемпіонату Саудівської Аравії.
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