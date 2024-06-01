Роналду підкорив черговий рекорд: легендарний воротар розділив досягнення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anamnesis del futbol .

Фінал Кубка короля Саудівської Аравії став особливим для п'ятиразового володаря "Золотого м'яча". Хоч "Аль-Наср" і програв трофей у серії пенальті проти "Аль-Хіляля", але лідер команди став співрекордсменом планети за кількістю офіційних матчів.

Роналду провів 1225 поєдинків на найвищому рівні. Він повторив досягнення колишнього воротаря збірної Бразилії Рожеріо Сені. Замкнув трійку гвардійців екс-голкіпер збірної Англії Пітер Шилтон (1206).

Одвічний конкурент Роналду – Ліонель Мессі – теж входить до першої десятки рейтингу. Аргентинець провів 1061 матч на офіційному рівні, що дозволило чемпіону світу піднятися на 8-ме місце.

Хто такий Кріштіану Роналду

Уродженець острова Мадейра, один із найвидатніших футболістів в історії та володар низки рекордів. Вихованець лісабонського "Спортінга", дебютував на професіональному рівні в сезоні 2002/03.

Звідти він перебрався до МЮ у 2003 році та провів 6 сезонів на "Олд Траффорд". Наступні 9 кампаній португалець відіграв за мадридський "Реал", а ще три – за "Ювентус". У колекції трофеїв Роналду чемпіонські титули Англії, Іспанії, Італії, 5 медалей переможця Ліги чемпіонів, титул тріумфатора Євро-2016 та багато інших трофеїв. Форвард здобув 5 "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) і цілий розсип індивідуальних нагород.

У січні 2023-го Роналду підписав із "Аль-Насром" контракт на 2,5 роки. За цей час досвідчений нападник заробить орієнтовно 500 млн євро "чистими".