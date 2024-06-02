"Интер Майами" с голом Месси и автоголом Суареса расписал феерическую ничью со "Сент-Луисом"

МЛС, Восточная конференция, регулярный чемпионат

"Интер Майами" – "Сент-Луис Сити" – 3:3

Голы: Месси, 25, Суарес, 45+2, Альба, 85 – Деркин, 15, Вассилев, 41, Суарес, 68 (автогол)

Миссурийцы повели в счете благодаря шедевру Деркину, который с линии штрафной классно уложил под перекладину с разворота. "Чапли" довольно быстро ответили. Это Месси после передачи Альбы с фланга фирменно пробил в касание под штангу.

Перед перерывом команды снова обменялись голами. Вассилев получил мяч в пределах штрафной и точно пробил в ближний угол ворот флоридцев. Однако "Интер Майами" ответил голом в раздевалку – Суарес замкнул дальнюю штангу после комбинации Месси и Альбы.

В середине второго тайма "Сент-Луис" в третий раз вышел вперед. После подачи с углового Суарес срезал мяч в свои ворота. Но удержать преимущество миссурийцы снова не сумели. Под занавес встречи Альба выскочил на свидание с кипером и хладнокровно обыграл Бюрки.

Украинец Сергей Кривцов вышел в старте "Интера Майами". На поле опытный центрбек провел только первый тайм. В перерыве его заменил американец Сейлор. Итоговая ничья позволила "цаплям" удержаться на первой строчке Восточной конференции, но с двумя матчами в запасе теневым лидером стал "Цинциннати".