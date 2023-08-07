"Інтер Маямі" з дублем Мессі пробився у чвертьфінал Кубка ліг: відео

Кубок ліг, 1/8 фіналу

"Даллас" – "Інтер Маямі" – 4:4 (пенальті – 3:5)

Голи: Кіньйон, 37, Камунго, 45, Веласко, 63, Тейлор, 68 (автогол) – Мессі, 6, 85, Кремаскі, 65, Фарфан, 80 (автогол)

"Чаплі" забили в дебюті, коли спрацювала зв'язка родом із "Барселони" – Альба відкинув на лінію штрафного з лівого флангу, а Мессі у фірмовому стилі поклав у нижній кут. Техасці відповіли двома голами перед перервою: Кіньйон у дотик переправив простріл, а Камунго завершив контратаку.

Новий спалах активності припав на сьомий десяток хвилин ігрового часу. За якихось п'ять хвилин команди оформили три м'ячі на двох. "Даллас", за який забили Веласко та Тейлор (автогол), знову виявився попереду. За "Інтер Маямі" з меж штрафного забив Кремаскі.

Утім, у фінальні хвилини флоридці вирвали нічию. Спершу Фарфан так насолодився навісом Мессі зі штрафного, що головою відправив м'яч у власні ворота. Далі ж сам аргентинець оформив черговий гол зі стандарту. У післяматчевій же серії одинадцятиметрових "чаплі" реалізували всі 5 спроб.

Українець Сергій Кривцов відіграв усі 90 хвилин за "Інтер Маямі". Досвідчений оборонець разом із Мессі та компанією у рамках 1/4 фіналу зустрінеться з переможцем протистояння "Шарлотт" – "Г'юстон Динамо". Вони зіграють у ніч проти вівторка, 8 серпня.