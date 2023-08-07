UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Інтер Маямі" з дублем Мессі пробився у чвертьфінал Кубка ліг: відео

Фото: Ліонель Мессі знову забив двічі (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

Семиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі двома забитими м'ячами врятував "Інтер Маямі" від поразки "Далласу" в 1/8 фіналу Кубка ліг США та Мексики. У серії ж пенальті флоридці виявилися сильнішими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок ліг, 1/8 фіналу

"Даллас" – "Інтер Маямі" – 4:4 (пенальті – 3:5)

Голи: Кіньйон, 37, Камунго, 45, Веласко, 63, Тейлор, 68 (автогол) – Мессі, 6, 85, Кремаскі, 65, Фарфан, 80 (автогол)

"Чаплі" забили в дебюті, коли спрацювала зв'язка родом із "Барселони" – Альба відкинув на лінію штрафного з лівого флангу, а Мессі у фірмовому стилі поклав у нижній кут. Техасці відповіли двома голами перед перервою: Кіньйон у дотик переправив простріл, а Камунго завершив контратаку.

Новий спалах активності припав на сьомий десяток хвилин ігрового часу. За якихось п'ять хвилин команди оформили три м'ячі на двох. "Даллас", за який забили Веласко та Тейлор (автогол), знову виявився попереду. За "Інтер Маямі" з меж штрафного забив Кремаскі.

Утім, у фінальні хвилини флоридці вирвали нічию. Спершу Фарфан так насолодився навісом Мессі зі штрафного, що головою відправив м'яч у власні ворота. Далі ж сам аргентинець оформив черговий гол зі стандарту. У післяматчевій же серії одинадцятиметрових "чаплі" реалізували всі 5 спроб.

Українець Сергій Кривцов відіграв усі 90 хвилин за "Інтер Маямі". Досвідчений оборонець разом із Мессі та компанією у рамках 1/4 фіналу зустрінеться з переможцем протистояння "Шарлотт" – "Г'юстон Динамо". Вони зіграють у ніч проти вівторка, 8 серпня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Месси