RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Интер Майами" с дублем Месси пробился в четвертьфинал Кубка лиг: видео

Фото: Лионель Месси снова забил дважды (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорцив

Семикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси двумя забитыми мячами спас "Интер Майами" от поражения "Далласу" в 1/8 финала Кубка лиг США и Мексики. В серии же пенальти флоридцы оказались сильнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок лиг, 1/8 финала

"Даллас" – "Интер Майами" – 4:4 (пенальти – 3:5)

Голы: Киньон, 37, Камунго, 45, Веласко, 63, Тейлор, 68 (автогол) – Месси, 6, 85, Кремаски, 65, Фарфан, 80 (автогол)

"Чапли" забили в дебюте, когда сработала связка родом из "Барселоны" - Альба отбросил на линию штрафной с левого фланга, а Месси в фирменном стиле положил в нижний угол. Техасцы ответили двумя голами перед перерывом: Киньон в прикосновение переправил прострел, а Камунго завершил контратаку.

Новая вспышка активности пришлась на седьмой десяток минут игрового времени. Через пять минут команды оформили три мяча на двоих. Даллас, за который забили Веласко и Тейлор (автогол), снова оказался впереди. За "Интер Майами" из пределов штрафной забил Кремаски.

Впрочем, в финальные минуты флоридцы вырвали ничью. Сначала Фарфан так насладился навесом Месси со штрафного, что головой отправил мяч в свои ворота. Далее сам аргентинец оформил очередной гол из стандарта. В послематчевой же серии одиннадцатиметровых "цапли" реализовали все 5 попыток.

Украинец Сергей Кривцов отыграл все 90 минут за "Интер Майами". Опытный защитник вместе с Месси и компанией в рамках 1/4 финала встретится с победителем противостояния "Шарлотт" – "Хьюстон Динамо". Они сыграют в ночь на вторник, 8 августа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Месси