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"Интер" – "Ливерпуль": анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

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Милан, Среда 16 февраля 2022 08:45
"Интер" – "Ливерпуль": анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов Фото: Эдин Джеко в объятиях партнеров после гола "Наполи" (Reuters)
Автор: Антон Федорцив

Миланский "Интер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов примет английский "Ливерпуль". В параллельном поединке сойдутся австрийский "Зальцбург" и мюнхенская "Бавария".

Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.

"Интер" – "Ливерпуль"

16 февраля, 22:00, Милан, "Джузеппе Меацца", телетрансляция на MEGOGO

По воле жребия в первом раунде плей-офф дуэли нескольких пар достойны ярлыка "досрочного финала". Поединок "Интера" против мерсисайдцев – среди них. Команды на двоих завоевали 9 Кубков чемпионов и грезят еще одним титулом в конце сезона 2021/22.

Под бо́льшим давлением оказались "нерадзурри". После первого за 10 лет выхода в 1/8 финала тифози требуют новых свершений. Тем временем команда Симоне Индзаги начала тормозить. Поражение "Милану" в дерби и добыта в бою ничья с "Наполи" развеяли преимущество "Интера" наверху Серии А.

&quot;Интер&quot; – &quot;Ливерпуль&quot;: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Есть у миланцев и проблемы в атаке, где с продажей Ромелу Лукаку ухудшилась реализация моментов. Если бельгиец забивал в среднем каждые 99 минут, то Джеко, Корреа и Лаутаро сейчас тратят на гол 158-166 минут. Но еще более весомый удар по амбициям – дисквалификация на 2 матча "мозга" команды Никколо Бареллы.

"Ливерпулю" проще. Борьба за чемпионство в АПЛ фактически завершена, поэтому подопечные Юргена Клоппа могут сосредоточиться на Лиге чемпионов. Мерсисайдцы без потерь прошли групповой этап, а перед поединком с "Интером" не проигрывают уже 9 матчей. Да и Салах с Мане в превосходной форме даже после КАН.

&quot;Интер&quot; – &quot;Ливерпуль&quot;: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Дисквалифицированы: Барелла (Интер)

Травмированные: Госенс, Корреа (оба – Интер)

Под вопросом: Бастони – Гомес, Ориги

Ориентировочные составы на матч "Интер" – "Ливерпуль"

"Интер": Ханданович – Шкриняр, де Врей, Бастони – Дюмфрис, Видаль, Брозович, Чалханоглу, Перишич – Мартинес, Джеко

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Тьяго – Салах, Фирмино, Мане

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:2

Учитывая недавние результаты команд, фаворитом противостояния является "Ливерпуль". Мерсисайдцы уже оставили за бортом Лиги чемпионов "Милан", а теперь готовы отправить на отдых и их кузенов. "Интер" для победы над английским грандом обязан показать свой максимум. Без дисквалифицированного Бареллы и с повреждением у Бастони победа будет выглядеть подвигом. Но забить в этот вечер должны обе команды.

К слову, накануне ПСЖ дожал "Реал" в добавленное арбитром время благодаря голу Мбаппе.

Тем временем в параллельном матче "Манчестер Сити" уничтожил лиссабонский "Спортинг" на выезде (5:0).

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