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"Інтер" – "Ліверпуль": анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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Мілан, Середа 16 лютого 2022 08:45
"Інтер" – "Ліверпуль": анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Фото: Едін Джеко в обіймах партнерів після гола "Наполі" (Reuters)
Автор: Антон Федорців

Міланський "Інтер" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів прийме англійський "Ліверпуль". У паралельному поєдинку зійдуться австрійський "Зальцбург" і мюнхенська "Баварія".

Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.

"Інтер" – "Ліверпуль"

16 лютого, 22:00, Мілан, "Джузеппе Меацца", телетрансляція на MEGOGO

Волею жеребу в першому раунді плей-офф дуелі кількох пар гідні ярлика "дострокового фіналу". Двобій "Інтера" з мерсисайдцями – серед них. Команди на двох здобули 9 Кубків чемпіонів і марять ще одним титулом наприкінці сезону 2021/22.

Під більшим тиском опинилися "нерадзуррі". Після першого за 10 років виходу в 1/8 фіналу тіфозі прагнуть нових звершень. Натомість команда Сімоне Індзагі почала гальмувати. Поразка "Мілану" в дербі та здобута в бою нічия з "Наполі" розвіяли перевагу "Інтера" нагорі Серії А.

&quot;Інтер&quot; – &quot;Ліверпуль&quot;: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Є в міланців і проблеми в атаці, де з продажем Ромелу Лукаку погіршилася реалізація моментів. Якщо бельгієць забивав у середньому кожні 99 хвилин, то Джеко, Корреа та Лаутаро зараз витрачають на гол 158-166 хвилин. Та ще вагоміший удар по амбіціях – дискваліфікація на 2 матчі "мозку" команди Нікколо Барелли.

"Ліверпулю" простіше. Боротьба за чемпіонство в АПЛ фактично завершена, тож підопічні Юргена Клоппа можуть зосередитися на Лізі чемпіонів. Мерсисайдці без втрат пройшли груповий етап, а перед поєдинком з "Інтером" не програють вже 9 матчів. Та й Салах з Мане в чудовій формі навіть після КАН.

&quot;Інтер&quot; – &quot;Ліверпуль&quot;: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Дискваліфіковані: Барелла (Інтер)

Травмовані: Госенс, Корреа (обидва – Інтер)

Під питанням: Бастоні – Гомес, Орігі

Орієнтовні склади на матч "Інтер" – "Ліверпуль"

"Інтер": Хандановіч – Шкріняр, де Врей, Бастоні – Дюмфріс, Відаль, Брозовіч, Чалханоглу, Перішіч – Мартінес, Джеко

"Ліверпуль": Аліссон – Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Тьяго – Салах, Фірміно, Мане

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:2

Враховуючи недавні результати команд, фаворитом протистояння є "Ліверпуль". Мерсисайдці вже залишили за бортом Ліги чемпіонів "Мілан", а тепер готові відправити на відпочинок і їхніх кузенів. "Інтер" для перемоги над англійським грандом зобов'язаний показати свій максимум. Без дискваліфікованого Барелли та з ушкодженням Бастоні перемога виглядатиме подвигом. Але забити в цей вечір повинні обидві команди.

До слова, напередодні ПСЖ дотиснув "Реал" в доданий арбітром час завдяки голу Мбаппе.

Натомість у паралельному матчі "Манчестер Сіті" знищив лісабонський "Спортінг" на виїзді (5:0).

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Ливерпуль Ліга чемпіонів
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