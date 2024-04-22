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Королівська перемога "Реала" в Ель Класіко поховала шанси "Барселони" на титул: відео

Мадрид, Понеділок 22 квітня 2024 09:36
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Королівська перемога "Реала" в Ель Класіко поховала шанси "Барселони" на титул: відео Фото: Джуд Беллінгем підтвердив статус лідера "вершкових" (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Мадридський "Реал" у надпринциповому протистоянні здолав "Барселону" в 32-му турі чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 32-й тур

"Реал" – "Барселона" – 3:2

Голи: Вінісіус, 18 (пенальті), Лукас, 73, Беллінгем, 90+1 – Крістенсен, 6, Лопес, 69

Каталонці забили швидкий м'яч після грубої помилки Луніна. Українець помилився на виході під час подачі Рафіньї з кутового та дозволив Крістенсену головою спрямувати м'яч у ворота. Мадридці швидко відігралися – Вінісіус реалізував одинадцятиметровий за фол проти Лукаса.

Трохи реабілітувався Лунін у середині тайму. Голкіпер збірної України зупинив на лінії підступний прямий удар від кутового прапорця. Та в другій половині воротарю довелося вдруге витягувати м'яч із сітки – Лунін відбив перед собою постріл Ямала, а Лопес зіграв на добиванні.

Утім, "Реал" зумів організувати камбек. Спершу Лукас із меж штрафного з льоту замкнув простріл Вінісіуса. А в доданий арбітром час атака "вершкових" потужним ударом Беллінгема під поперечину – 3:2 у підсумку.

Перемога в Ель Класіко збільшила відрив "Реала" нагорі турнірної таблиці Ла Ліги до 11-ти очок. Мадридці набрали 81 очко, а в "Барселони" залишилося в активі 70 пунктів. У шести фінальних турах "вершковим" достатньо набрати 7 очок, щоб стати чемпіоном Іспанії.

До слова, раніше склали список українців-бомбардирів у топ-5 чемпіонатів Європи.

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Реал Барселона Чемпіонат Іспанії
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