"Интер" с победой в дерби Милана оформил юбилейное Скудетто: видео

Миланский "Интер" одолел "Милан" в Дерби делла Мадоннина и заранее завоевал чемпионский титул итальянской Серии А 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Италия, Серия А, 33-й тур

"Милан" – "Интер" – 1:2

Голы: Томори, 80 – Ачерби, 18, Тюрам, 49

Удаления: Эрнандес, 90+4, Калабрия, 90+7 – Дюмфрис, 90+4 (все – прямые красные карточки)

"Нерадзурри" открыли счет на 18-й минуте. Помог номинальным гостям стандарт. Димарко подал угловой на ближнюю штангу, откуда Павар направил мяч на дальнюю, а свободный Ачерби головой переправил в сетку.

На старте второй половины "Интер" удвоил собственное преимущество. Это Тюрам прошел вдоль линии штрафной и неожиданно для Меньяна пробил в ближний угол низом. "Милан" смог лишь размочить счет под занавес встречи – Томори завершил массированную атаку "россонери".

Финальные минуты ознаменовались хамским поведением "Милана", футболисты которого затеяли серию стычек с оппонентами. Однако это лишь подтвердило досрочное завоевание золотых наград "Интером". Этот титул стал 20-м в истории команды, поэтому в следующем сезоне подопечные Симоне Индзаги будут выступать с двумя звездами на груди.

Какая ситуация в других из топ-5 чемпионатов Европы

Более недели назад "Серебряную салатницу" немецкой Бундеслиги завоевал "Байер". Леверкузенцы прервали серию неудач в три десятилетия и впервые в истории завоевали чемпионство. В ставшем чемпионским поединке "фармацевты" разбили "Вердер" (5:0).

В чемпионате Испании "Реал" дома обыграл "Барселону" в Эль-Класико. Теперь мадридцы увеличили отрыв наверху турнирной таблицы Ла Лиги до 11-ти пунктов. В шести турах до финиша сезона Ла Лиги "сливочным" достаточно набрать 7 очков для золотых наград.

Три команды продолжают претендовать на титул английской Премьер-лиги. Пока лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль" набрали по 74 пункта, а "Манчестер Сити" отстал на одно очко с матчем в запасе. Дуэт лидеров ждут дерби – против "Челси" и "Эвертона" соответственно.

Наконец в Лиге 1 уверенным лидером идет "Пари Сен-Жермен". Команда Луиса Энрике набрала 66 очков и за пять туров до завершения первенства оторвалась от "Монако" на 11 пунктов. Две победы гарантируют парижанам очередной титул в эру катарских владельцев клуба.