"Челси" объявил об отставке Антонио Конте

"Синие" наконец-то расстались с итальянцем

"Челси" официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Антонио Конте. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

"За тот период, когда Антонио был в клубе, мы стали шестикратными чемпионами и в восьмой раз выиграли Кубок Англии. Клуб установил рекорд из 30 побед за сезон АПЛ и обновил лучший результат по победам подряд (13). Мы желаем Антонио успехов в его дальнейшей карьере", - говорится в заявлении клуба.

Конте возглавил "Челси" в 2016 году. В сезоне 2016/17 специалист вместе с командой добился победы в английской Премьер-лиге, а еще через год выиграл Кубок Англии. В минувшем сезоне чемпионата страны "Челси" занял пятое место.

Ранее в СМИ сообщалось, что новым главным тренером лондонской команды станет экс-наставник "Наполи" Маурицио Сарри.

Напомним, "Челси" как минимум сутки не мог объявить об отставке Конте из-за разногласия о компенсации.