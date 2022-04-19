UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Интенсивность обстрелов возросла. В Харькове 16 пострадавших и трое погибших, - ОВА

Фото: Олег Синегубов (в центре) (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Антон Федорцив

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал об ухудшении ситуации в Харькове и регионе в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы области.

Жилые кварталы Харькова продолжают находиться под плотным огнем врага. Российские оккупанты бьют реактивными системами залпового огня с расстояния 35-40 км.

"По состоянию на сейчас по Харькову, к сожалению, 16 раненых, 3 человека погибли, информация еще уточняется. Также подверглись обстрелам Дергачевский и Чугуевский районы", – заявил Синегубов.

По его словам, общая интенсивность обстрелов в Харькове увеличилась. Глава ОВА еще раз призвал жителей города не выходить на улицы без необходимости и находиться в укрытиях во время тревоги.

"Мы разрабатываем совместно с военными план мер по празднованию Пасхальных праздников, просим с пониманием отнестись к определенным ограничениям, о которых подробно сообщим вскоре", – добавил Синегубов.

Кстати, в Минобороны заявили об активизации РФ наступательных действий в Восточной операционной зоне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВторжение России в УкраинуВойна России против Украины