Интенсивность обстрелов возросла. В Харькове 16 пострадавших и трое погибших, - ОВА

Жилые кварталы Харькова продолжают находиться под плотным огнем врага. Российские оккупанты бьют реактивными системами залпового огня с расстояния 35-40 км.

"По состоянию на сейчас по Харькову, к сожалению, 16 раненых, 3 человека погибли, информация еще уточняется. Также подверглись обстрелам Дергачевский и Чугуевский районы", – заявил Синегубов.

По его словам, общая интенсивность обстрелов в Харькове увеличилась. Глава ОВА еще раз призвал жителей города не выходить на улицы без необходимости и находиться в укрытиях во время тревоги.

"Мы разрабатываем совместно с военными план мер по празднованию Пасхальных праздников, просим с пониманием отнестись к определенным ограничениям, о которых подробно сообщим вскоре", – добавил Синегубов.