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Інтенсивність обстрілів збільшилася. У Харкові 16 постраждалих та троє загиблих, - ОВА

Фото: Олег Синєгубов (у центрі) (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Антон Федорців

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про погіршення ситуації в Харкові та регіоні загалом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал очільника області.

Житлові квартали Харкова продовжують перебувати під щільним вогнем ворога. Російські окупанти б'ють реактивними системами залпового вогню з відстані 35-40 км.

"Станом на зараз по Харкову, на жаль, 16 поранених, 3 людини загинули, інформація ще уточнюється. Також зазнали обстрілів Дергачівський та Чугуївський райони", – заявив Синєгубов.

За його словами, загальна інтенсивність обстрілів у Харкові збільшилася. Голова ОВА вкотре закликав мешканців міста не виходити на вулиці без нагальної потреби та перебувати в укриттях під час тривоги.

"Ми розробляємо спільно із військовими план безпекових заходів до Великодніх свят, просимо із розумінням поставитися до певних обмежень, про які детально повідомимо згодом", – додав Синєгубов.

До слова, в Міноборони заявили про активізацію РФ наступальних дій у Східній операційній зоні.

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